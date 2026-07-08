Who is Pramod Nautiyal: बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में प्रमोद नौटियाल की बढ़ी मुश्किलें! पहले हुए सस्पेंड, अब पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

Badrinath Donation Theft: बदरीनाथ धाम चढ़ावा चोरी के मामले में भी राम मंदिर की तरह ही रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं. मंदिर में चढ़ावा चोरी की शंका के बाद BKTC ने जांच के आदेश दिए थे. इस जांच ने व्यक्तिगत सहायक प्रमोद नौटियाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

विभागीय जांच के बाद प्रमोद नौटियाल निलंबन को कार्रवाई के तहत निलंबित कर दिया था. खबरों के अनुसार अब उनके खिलाफ बदरीनाथ थाने में पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया है. बीकेटीसी की शिकायत पर बदरीनाथ थाने में बीएनएस की धारा 306 और 316(5) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

जांच समिति गठित

भैरव सेना द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लिखे गए पत्र में मंदिर को मिले दान के दुरुपयोग के आरोप लगाए जाने के बाद, बीकेटीसी अध्यक्ष ने पत्र के सोशल मीडिया पर वायरल होने पर एक आंतरिक जांच समिति के गठन का आदेश दिया था. उन्होंने कहा कि जांच समिति के निष्कर्ष सार्वजनिक किए जाएंगे और इस बात पर जोर दिया कि जांच में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) द्वारा बद्रीनाथ धाम को दिए गए दान के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय समिति गठित की गयी थी. इस समिति ने जब जांच की तो कुछ गड़बड़ियां पाई गईं. बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि समिति की प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया अनियमितताओं की पुष्टि हुई है, जिसके बाद आरोपों के केंद्र में रहे कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

प्रमोद नौटियाल कौन हैं?

प्रमोद नौटियाल बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के पर्सनल सेक्रेटरी का पद संभाल रहे थे. शुरुआती जांच में नौटियाल के खिलाफ गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए. इसके बाद उन्हें 3 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. उसके बाद BKTC ने उन्हें सस्पेंड करने का फैसला लिया. मंदिर समिति का मानना है कि जिस पद पर प्रमोद नियुक्त हैं, ऐसे में जांच प्रभावित की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. हालांकि इस पूरे प्रकरण में बीकेटीसी अध्यक्ष द्विवेदी का कहना है कि नौटियाल उनके पर्सनल सेक्रेटरी नहीं थे, वे समिति में एक कर्मचारी थे.