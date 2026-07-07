बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे पर कथित गड़बड़ी में BKTC का बड़ा एक्शन! PA प्रमोद नौटियाल सस्पेंड

Badrinath Kedarnath Temple Committee: बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर कमेटी (BKTC) ने मंगलवार को बद्रीनाथ धाम में भक्तों के चढ़ावे से जुड़ी कथित गड़बड़ियों के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने पर्सनल असिस्टेंट प्रमोद नौटियाल को तुरंत सस्पेंड कर दिया है.

कमेटी ने बताया कि शुरुआती जांच में गड़बड़ियां मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई. आरोपी कर्मचारी को जांच पूरी होने तक BKTC के ज्योतिर्मठ ऑफिस से अटैच कर दिया गया है.

कमेटी ने मामले को गंभीरता से लिया

सोमवार को जारी एक बयान में, BKTC प्रेसिडेंट हेमंत द्विवेदी ने कहा कि मंदिर कमेटी भक्तों की आस्था, भगवान को चढ़ाए जाने वाले चढ़ावे और दान की पवित्रता को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देती है. उन्होंने आगे कहा कि बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे से जुड़ी गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आते ही कमेटी ने मामले को गंभीरता से लिया. संबंधित कर्मचारी से तुरंत जवाब मांगा गया.

चार सदस्यों की जांच कमेटी का गठन

हेमंत द्विवेदी ने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए चार सदस्यों की जांच कमेटी बनाई गई थी. कमेटी ने उपलब्ध तथ्यों, रिकॉर्ड और कर्मचारी के बयान की जांच की. कमेटी की शुरुआती रिपोर्ट में पहली नजर में गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद, कर्मचारी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया गया. उन्होंने बताया कि जांच प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और किसी भी प्रभाव से मुक्त हो, यह सुनिश्चित करने के लिए आरोपी कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है. यह भी सुनिश्चित किया गया है कि जांच के दौरान कोई दखल न हो.

संदिग्ध पाया गया स्पष्टीकरण

BKTC के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) सोहन सिंह रांगड़ ने बताया कि सोमवार देर शाम, जांच कमेटी ने आरोपी पर्सनल असिस्टेंट, प्रमोद नौटियाल द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण की समीक्षा की. कमेटी ने स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं पाया और इसे संदिग्ध माना.

इसके आधार पर, जांच पूरी होने तक प्रमोद नौटियाल को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने का फैसला किया गया है. उन्होंने बताया कि सस्पेंशन अवधि के दौरान, आरोपी कर्मचारी को BKTC के ज्योतिर्मठ ऑफिस से अटैच कर दिया गया है. डिपार्टमेंटल जांच जारी रहेगी. सभी फैक्ट्स की पूरी जांच की जाएगी.

कमेटी ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी अपना रही

BKTC प्रेसिडेंट ने साफ किया कि मंदिर कमेटी करप्शन, फाइनेंशियल गड़बड़ियों या भक्तों की आस्था से जुड़े मामलों में ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी अपनाती है. उन्होंने कहा कि दोषी लोगों को, चाहे वे किसी भी पद पर हों, बख्शा नहीं जाएगा.

उन्होंने आगे कहा कि शुरुआती जांच के बाद, एक डिटेल्ड डिपार्टमेंटल जांच की जाएगी. अगर जांच में किसी और व्यक्ति के शामिल होने का पता चलता है या कोई दूसरा कर्मचारी दोषी पाया जाता है, तो नियमों के मुताबिक उनके खिलाफ सख्त डिसिप्लिनरी और लीगल एक्शन लिया जाएगा.

भक्तों से अपील

BKTC ने भक्तों से अपील की है कि वे इस मामले में किसी भी गुमराह करने वाली या बिना वेरिफाइड जानकारी पर विश्वास न करें. कमेटी का कहना है कि वह पूरे मामले की ट्रांसपेरेंट जांच कर रही है. भगवान को चढ़ाए जाने वाले हर चढ़ावे की सुरक्षा और जवाबदेही पक्का करना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है.

कमेटी ने कहा कि भक्तों की आस्था उसके लिए सबसे ऊपर है. इस आस्था में किसी भी तरह की दखलअंदाजी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जांच पूरी होने के बाद, फैक्ट्स के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. जो लोग दोषी पाए जाएंगे, उन पर कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा.