राम मंदिर दान विवाद के बाद अब बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर कमेटी पर भ्रष्टाचार के आरोप; RTI दस्तावेजों में चौंकाने वाले दावे

Badrinath Kedarnath Temple Committee: राम मंदिर के लिए दान में कथित चोरी के बाद, बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर कमेटी (BKTC) के अंदर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप एक बार फिर सामने आए हैं. सोशल एक्टिविस्ट और सीनियर एडवोकेट विकास सिंह नेगी ने सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मिले डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नए खुलासे किए हैं.

एडवोकेट विकास सिंह नेगी ने आरोप लगाया कि मंदिर कमेटी के कुछ सदस्यों को एक साल से भी कम समय में TA/DA (ट्रैवल और डेली अलाउंस) के नाम पर लाखों रुपये का अनियमित पेमेंट मिला. उन्होंने इसे भक्तों के दान का गलत इस्तेमाल बताया और इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की.

RTI के जवाब में BKTC का हुआ खुलासा

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, विकास सिंह नेगी ने कहा कि RTI के जवाब में BKTC द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मंदिर एक्ट की धारा 26 (c) के तहत, कमेटी के सदस्यों को कमेटी से जुड़े काम के लिए यात्रा करने पर ही मेहनताना या ट्रैवल अलाउंस दिया जा सकता है. इसके तहत, सदस्यों को विधायकों की तरह ₹6,000 प्रति दिन का डेली अलाउंस और ₹4 प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा खर्च दिया जाता है.

अलाउंस पर नेगी ने क्या आरोप लगाए?

नेगी ने साफ किया कि इस नियम का मतलब है कि अलाउंस तभी मिल सकते हैं जब कोई ऑफिशियल बोर्ड या सब-कमेटी की मीटिंग में शामिल हो. उन्होंने बताया कि मौजूदा BKTC बोर्ड मेंबर्स को पिछले साल जून में नॉमिनेट किया गया था, लेकिन इसके बावजूद, कुछ मेंबर्स को सिर्फ़ आठ महीनों में बहुत ज़्यादा और शक वाले पेमेंट मिला. हैरानी की बात है कि इस दौरान सिर्फ़ एक बोर्ड मीटिंग हुई.

उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामलों में, अलाउंस लेने के लिए सब-कमेटी की मीटिंग और मंदिरों में पर्सनल विज़िट को भी सरकारी इवेंट के तौर पर पेश किया गया. उदाहरण के लिए, इस साल फरवरी में, बसंत पंचमी के मौके पर, ज़्यादातर मेंबर्स ने बद्रीनाथ मंदिर के खुलने की तारीख तय करने के लिए नरेंद्रनगर पैलेस में हुए एक सेरेमनी में अपनी हाज़िरी लगाकर पेमेंट लिया. यह इवेंट ट्रेडिशनली टिहरी रॉयल फैमिली ऑर्गनाइज़ करती है और इसका सीधे तौर पर मंदिर कमिटी के काम से कोई लेना-देना नहीं है.

इसी तरह, कुछ मेंबर्स पर आरोप है कि उन्होंने मंदिर बंद होने पर अपनी हाज़िरी लगाकर अलाउंस लिए. नेगी ने यह भी कहा कि कुछ मेंबर्स के केदारनाथ जाने के लिए हेलीकॉप्टर का किराया मंदिर के फंड से दिया गया था.

प्रह्लाद पुष्पन को भी अलग-अलग तीर्थ यात्राओं के लिए पेमेंट मिला

उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि एक सदस्य, डॉ. विनीत पोस्ती को मदमहेश्वर मेले के साथ-साथ केदारनाथ, बद्रीनाथ और तुंगनाथ के समापन समारोह में शामिल होने के लिए भत्ते मिले. दूसरे सदस्य, प्रहलाद पुष्पन को भी अलग-अलग तीर्थ यात्राओं के लिए पेमेंट मिला. उन्होंने यह भी कहा कि अकाउंट्स सेक्शन ने पुष्पन की मध्यमहेश्वर तीर्थ यात्रा पर आपत्ति जताई थी, यह कहते हुए कि बिल को चेयरमैन ने वेरिफाई नहीं किया था, लेकिन फिर भी पेमेंट कर दिया गया.

नेगी ने कहा कि BKTC अधिकारियों द्वारा भक्तों के पैसे का यह निजी इस्तेमाल बहुत गंभीर और आपत्तिजनक है. उन्होंने कहा कि मंदिर एक्ट के तहत, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्य सभी सरकारी कर्मचारी की कैटेगरी में आते हैं, और इसलिए ऐसे मामलों में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए.

अपनी पत्नी को क्लास IV कर्मचारी दिखाकर पेमेंट लिया गया

गौरतलब है कि नेगी ने पहले भी VIP तीर्थयात्रियों के लिए मंदिर के फंड से होने वाली मेहमाननवाज़ी और दूसरे खर्चों पर सवाल उठाए थे, जिससे विवाद खड़ा हो गया था. उन्होंने BKTC के वाइस प्रेसिडेंट विजय सिंह कपरवान पर अपनी पत्नी को क्लास IV एम्प्लॉई दिखाकर पेमेंट लेने और अपने घर को ऑफिस दिखाकर महीने का फंड लेने का भी आरोप लगाया. इसके अलावा, यह भी पता चला कि मंदिर के फंड से ₹11 लाख तीर्थ पुजारियों में बांटे गए थे. इस मामले पर BKTC प्रेसिडेंट हेमंत द्विवेदी से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका. नेगी ने कहा कि अगर प्रेसिडेंट या कमेटी की तरफ से कोई बयान जारी होता है, तो उसे भी पब्लिक किया जाएगा.