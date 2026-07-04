Home > देश > Badrinath Donation Theft: अयोध्या में चढ़ावा चोरी के बाद अब बद्रीनाथ की खुली पोल! हिंदू मंदिर में दान चोरी की आशंका, मंदिर ट्रस्ट ने दिए जांच के आदेश

Badrinath Donation Theft: अयोध्या में चढ़ावा चोरी के बाद अब बद्रीनाथ की खुली पोल! हिंदू मंदिर में दान चोरी की आशंका, मंदिर ट्रस्ट ने दिए जांच के आदेश

हाल ही में बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ावा चोरी के आरोप कथित तौर पर सामने आया है. बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) ने बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे से संबंधित आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: July 4, 2026 12:27:45 PM IST

बद्रीनाथ धाम
बद्रीनाथ धाम


अयोध्या (Ram Mandir Donation Theft) में राम मंदिर के चंदे में हेराफेरी के आरोपों के बीच, अब बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) ने भी शुक्रवार को बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे से संबंधित आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं.

बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि मंदिर समिति ने सोशल मीडिया पर फैल रहे आरोपों को गंभीरता से लिया है और मामले की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करने का आदेश दिया है. इसके अलावा संबंधित कर्मचारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है.

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बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ावा चोरी की आशंका 

शुक्रवार को भैरव सेना नामक एक संगठन ने बद्रीनाथ धाम में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया. इसने मंदिर समिति के अध्यक्ष के निजी सहायक से जुड़े कथित वित्तीय गबन मामले की निष्पक्ष जांच की भी मांग की. हालांकि, द्विवेदी ने सोशल मीडिया पर किए जा रहे उन दावों का खंडन किया जिनमें एक विशिष्ट कर्मचारी को उनका ‘निजी सचिव’ बताया गया था. उन्होंने स्पष्ट किया कि वह व्यक्ति उनका निजी सचिव नहीं बल्कि बीकेटीसी का एक नियमित सरकारी कर्मचारी है, और वह पहले मंदिर समिति के तीन पूर्व अध्यक्षों के निजी सहायक के रूप में काम कर चुका है. अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने आश्वासन दिया कि जांच पूरी होने के बाद, यदि कोई कर्मचारी दोषी पाया जाता है, तो नियमों के अनुसार उसके खिलाफ सख्त और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी.

CCTV फुटेज की होगी जांच 

इसी बीच, श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहन सिंह रंगद ने कहा कि सोशल मीडिया पर लगे आरोपों के बाद बद्रीनाथ मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की गई है. उन्होंने कहा, “उपलब्ध फुटेज में अपेक्षित स्पष्टता नहीं है. हालांकि, मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए, बीकेटीसी अध्यक्ष को पूरे मामले से अवगत करा दिया गया है.”

सीईओ ने आगे कहा कि चेयरमैन के निर्देशों का पालन करते हुए संबंधित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है. निष्पक्ष और विस्तृत जांच के लिए आंतरिक जांच समिति गठित करने का प्रस्ताव भी चेयरमैन को भेजा गया है. उन्होंने कहा, “समिति के गठन के बाद, यह सभी तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्यों और संबंधित पक्षों के बयानों के आधार पर विस्तृत जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी.” उन्होंने आगे कहा कि यदि जांच के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य या अनियमितताएं सामने आती हैं, तो श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति अधिनियम, 1939 और कर्मचारी आचरण नियमों के अनुसार दोषियों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक और विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

Tags: badrinath dhambadrinath temple
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