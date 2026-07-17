Badrinath Temple: बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा घोटाला मामले में BKTC के पूर्व टेंपल अधिकारी को SIT ने किया गिरफ्तार

Badrinath Temple News: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद अब उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे को लेकर चर्चा काफी तेज है. सोशल मीडिया पर यह मामला काफी तूल पकड़ रहा है. अब इसमें एक नया मोड देखने के लिए मिल रहा है. जानकारी के मुताबिक SIT ने बदरी-केदार मंदिर समिति (BKTC) के पूर्व टेंपल अधिकारी राजेंद्र सिंह चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है. माना जा रहा है कि राजेंद्र सिंह चौहान 30 जून को ही अपने पद से रिटायर हुए थे. उन्हें रिटायर हुए केवल कुछ ही दिन हुए थे कि एसआईटी द्वारा चढ़ावा चोरी के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है.

हालांकि, इस मामले को लेकर एसआईटी द्वारा जांच जारी है और जांच में सामने आए तथ्यों के मुताबिक कार्रवाई की गई है. माना जा रहा है कि आगे की पूछताछ में कई और भी खुलासे हो सकते हैं.

इस संगठन ने कराई थी शिकायत दर्ज

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मामला संज्ञान या चर्चा में तब आया था, जब बद्रीनाथ मंदिर में दान की गिनती के दौरान अनियमितताओं को लेकर आरोप लगाया गया. इसके बाद ‘भैरव सेना’ नाम के संगठन द्वारा इस मामले की शिकायत दर्ज कराई गई. इससे पहले उत्तराखंड पुलिस ने सोमवार को बताया था कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने मामले में आरोपी प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार कर लिया है. उन्हें देहरादून से गिरफ्तार किया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए आज गोपेश्वर कोर्ट में पेश किया जाएगा.CCTV फुटेज में उन पर नकदी, सोने-चांदी के सिक्के और अन्य चढ़ावा निकालते हुए दिखने का आरोप है.

मामले में होगी सख्त कार्रवाई

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक BKTC के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि मंदिर समिति ने सोशल मीडिया पर फैल रहे आरोपों को गंभीरता से लिया है. यह भी कहा जा रहा है कि मामले की जांच के लिए एक समीति बनाने का भी आदेश दिया गया है. अगर कोई भी कर्मचारी दोषी पाया जाएगा तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सोहन सिंह रंगड़ ने कहा कि सोशल मीडिया पर लगे आरोपों के बाद बद्रीनाथ मंदिर परिसर के CCTV फुटेज की समीक्षा की गई.