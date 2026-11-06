Babloo Srivastava: 20 साल पुराने अपहरण केस में बबलू श्रीवास्तव बरी, CBI की विशेष अदालत से मिली राहत

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जाने-माने अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव लंबे समय से जेल में बंद था, जिसे 20 साल पुराने अपहरण मामले में बड़ी राहत मिली है. लखनऊ की CBI की विशेष अदालत ने ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू श्रीवास्तव को इस केस के सभी आरोपों से बरी कर दिया है.
CBI की विशेष अदालत ने किया बरी
यह मामला पश्चिम बंगाल के एक होटल कारोबारी के अपहरण से जुड़ा था। इस केस में बबलू श्रीवास्तव पर भी आरोप लगे थे. हालांकि, पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के कारण CBI की विशेष अदालत ने उसे बरी कर दिया. कोर्ट ने उसे इस मामले के सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है.
यूपी के बरेली सेंट्रल जेल में है बंद
बबलू श्रीवास्तव देश के चर्चित अंडरवर्ल्ड डॉन में गिना जाता है. इस केस में राहत मिलने के बावजूद वह दूसरे आपराधिक मामलों में सजा काट रहा है. फिलहाल वह उत्तर प्रदेश की बरेली सेंट्रल जेल में बंद है.
क्या था आरोप?
बबलू श्रीवास्तव पर कोलकाता के होटल लिंगटन के मालिक के अपहरण की साजिश रचने का आरोप था. बताया जाता है कि उसने प्रयागराज की नैनी जेल में रहते हुए यह योजना बनाई थी. हालांकि, पर्याप्त सबूत नहीं मिलने पर CBI कोर्ट ने उसे बरी कर दिया. गाजीपुर के एक साधारण परिवार में जन्मा बबलू श्रीवास्तव ‘किडनैपिंग किंग ऑफ इंडिया’ के नाम से चर्चित रहा है. उसका नेटवर्क उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार और महाराष्ट्र तक फैला होने की बात कही जाती है.
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