Home > क्राइम > 29 मई की रात बबीता को किसका फोन आया? जिसके बाद MBA छात्रा हुई लापता; 9 दिनों से तलाश जारी

29 मई की रात बबीता को किसका फोन आया? जिसके बाद MBA छात्रा हुई लापता; 9 दिनों से तलाश जारी

Babita Pandey Missing Case: उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दयारा बुग्याल की ट्रेकिंग के लिए गई 24 साल की एमबीए छात्रा 29 मई की रात से लापता है. जिसके बाद से लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

By: Sohail Rahman | Published: June 7, 2026 3:25:09 PM IST

29 मई की रात बबीता पांडे को किसका फोन आया था? जिसके बाद वो हो गई लापता
29 मई की रात बबीता पांडे को किसका फोन आया था? जिसके बाद वो हो गई लापता


Babita Pandey Missing Case: उत्तराखंड (uttarakhand news) के उत्तरकाशी में दयारा बुग्याल की ट्रेकिंग के लिए गई 24 साल की एमबीए छात्रा बबीता पांडे की तलाश में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. लेकिन अब तक छात्रा का कोई सुराग नहीं मिल रहा है. बताया जा रहा है कि बबीता पांडे अपने दोस्तों के साथ 25 मई को घूमने के लिए निकली थी. आखिरी बार उन्हें 28 मई को देखा गया था. तब से लेकर अब तक लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. लेकिन बबीता पांडे का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है. बबीता के साथ 2 दोस्तों के अनुसार, 29 मई को बबीता को किसी का कॉल आया था. इसके बाद हम दोनों टेंट में सो गए थे. जब हमारी नींद सुबह 4 बजे खुली तो देखा कि टेंट में बबीता नहीं थी.

पुलिस को 30 मई को सूचना दी गई, तब से लेकर अब तक लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. लेकिन बबीता का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है. बबीता पांडे की तलाश में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस विभाग, वन विभाग समेत कई विभाग एकसाथ लगे हुए हैं.बबीता पांडे अपने दो दोस्तों के साथ 12 हजार फीट ऊंची पहाड़ी पर ट्रेकिंग के लिए निकली थी.

You Might Be Interested In

लगातार की जा रही तलाश

बताया जा रहा है कि जिस टेंट में बबीता पांडे अपने 2 दोस्तों के साथ ठहरी थी. उनके आसपास बेसमेंट में बने गड्डे में भी तलाशी की जा रही है. एसडीआरएफ की टीम का इस बारे में कहना है कि कहीं बबीता के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हुई है. इसी अंदेशे की वजह से एसडीआरएफ की टीम हर जगह तलाशी कर रही हैं. आसपास के तालाब में भी तलाशी ली जा रही है. 9 दिनों के बाद भी बबीता का कोई सुराग नहीं लग पाया है. जिसकी वजह से उनके परिवार वाले काफी परेशान नजर आ रहे हैं. बबीता की तलाश के लिए प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है.

यह भी पढ़ें – अपने 2 दोस्तों के साथ उत्तरकाशी गई थी नैनीताल की MBA छात्रा, 6 दिनों से लापता; 150 सदस्यों की टीम कर रही तलाश

29 मई को रात को ऐसा क्या हुआ?

29 मई को गोई नामक स्थान पर बने टेंट में बबीता अपने 2 दोस्तों के साथ रूकी थी. जिसको लेकर दोस्तों का कहना है कि रात के समय में बबीता फोन पर किसी से बात कर रही थी और वो टेंट से थोड़ा दूर जाती है. उसके बाद दोस्तों का कहना है कि हम दोनों सो गए थे. जब हमारी नींद सुबह 4 बजे खुली तो बबीता पांडे टेंट में नहीं थी. आसपास के इलाके में ढूंढने के बावजूद वो नहीं मिलती है. जब उनके नंबर पर कॉल किया जाता है तो उनका फोन स्विच ऑफ आता है. बबीता का बैग टेंट में मौजूद था. लेकिन बबीता और उनका फोन गायब था.

30 मई को पुलिस को दी गई सूचना

इसके बाद इस पूरी घटना की जानकारी 30 मई को पुलिस को दी जाती है. पुलिस परिवार वालों को सूचना देती है. परिवार वाले कहते हैं कि बबीता कहकर गई थी कि वो अपनी दो महिला दोस्तों के साथ घूमने जा रही है. लेकिन वो दो अपने दो पुरुष दोस्तों के साथ घूमने गई थी. बबीता पांडे ने झूठ क्यों बोला? ये जांच का विषय है. फिलहाल पुलिस और संबंधित विभाग लगातार बबीता की तलास में लगे हुए हैं.

यह भी पढ़ें- Uttarakhand Crime: मेरे दोस्तों के साथ संबंध बनाओ… पत्नी से बोलता था पति, खुद भी बनाता था अप्राकृतिक यौन संबंध, मेहमानों के सामने…

Tags: home-hero-pos-1uttarakhand news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अरबाज की एक्स ने बिकिनी में फोटो की शेयर

June 7, 2026

कच्चे दूध से घर पर करें नेचुरल फेशियल, पाएं ग्लोइंग...

June 7, 2026

Waste Materials से बनाइये ये खूबसूरत handicrafts

June 6, 2026

सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय, नंबर-1 का रिकॉर्ड...

June 6, 2026

बारिश के मौसम में गुजरा रहेंगी दिल्ली की ये जगह

June 6, 2026

अयोध्या घूमने का बना रहे हैं प्लान, तो मिस न...

June 6, 2026
29 मई की रात बबीता को किसका फोन आया? जिसके बाद MBA छात्रा हुई लापता; 9 दिनों से तलाश जारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

29 मई की रात बबीता को किसका फोन आया? जिसके बाद MBA छात्रा हुई लापता; 9 दिनों से तलाश जारी
29 मई की रात बबीता को किसका फोन आया? जिसके बाद MBA छात्रा हुई लापता; 9 दिनों से तलाश जारी
29 मई की रात बबीता को किसका फोन आया? जिसके बाद MBA छात्रा हुई लापता; 9 दिनों से तलाश जारी
29 मई की रात बबीता को किसका फोन आया? जिसके बाद MBA छात्रा हुई लापता; 9 दिनों से तलाश जारी