29 मई की रात बबीता को किसका फोन आया? जिसके बाद MBA छात्रा हुई लापता; 9 दिनों से तलाश जारी

Babita Pandey Missing Case: उत्तराखंड (uttarakhand news) के उत्तरकाशी में दयारा बुग्याल की ट्रेकिंग के लिए गई 24 साल की एमबीए छात्रा बबीता पांडे की तलाश में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. लेकिन अब तक छात्रा का कोई सुराग नहीं मिल रहा है. बताया जा रहा है कि बबीता पांडे अपने दोस्तों के साथ 25 मई को घूमने के लिए निकली थी. आखिरी बार उन्हें 28 मई को देखा गया था. तब से लेकर अब तक लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. लेकिन बबीता पांडे का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है. बबीता के साथ 2 दोस्तों के अनुसार, 29 मई को बबीता को किसी का कॉल आया था. इसके बाद हम दोनों टेंट में सो गए थे. जब हमारी नींद सुबह 4 बजे खुली तो देखा कि टेंट में बबीता नहीं थी.

पुलिस को 30 मई को सूचना दी गई, तब से लेकर अब तक लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. लेकिन बबीता का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है. बबीता पांडे की तलाश में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस विभाग, वन विभाग समेत कई विभाग एकसाथ लगे हुए हैं.बबीता पांडे अपने दो दोस्तों के साथ 12 हजार फीट ऊंची पहाड़ी पर ट्रेकिंग के लिए निकली थी.

लगातार की जा रही तलाश

बताया जा रहा है कि जिस टेंट में बबीता पांडे अपने 2 दोस्तों के साथ ठहरी थी. उनके आसपास बेसमेंट में बने गड्डे में भी तलाशी की जा रही है. एसडीआरएफ की टीम का इस बारे में कहना है कि कहीं बबीता के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हुई है. इसी अंदेशे की वजह से एसडीआरएफ की टीम हर जगह तलाशी कर रही हैं. आसपास के तालाब में भी तलाशी ली जा रही है. 9 दिनों के बाद भी बबीता का कोई सुराग नहीं लग पाया है. जिसकी वजह से उनके परिवार वाले काफी परेशान नजर आ रहे हैं. बबीता की तलाश के लिए प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है.

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29 मई को रात को ऐसा क्या हुआ?

29 मई को गोई नामक स्थान पर बने टेंट में बबीता अपने 2 दोस्तों के साथ रूकी थी. जिसको लेकर दोस्तों का कहना है कि रात के समय में बबीता फोन पर किसी से बात कर रही थी और वो टेंट से थोड़ा दूर जाती है. उसके बाद दोस्तों का कहना है कि हम दोनों सो गए थे. जब हमारी नींद सुबह 4 बजे खुली तो बबीता पांडे टेंट में नहीं थी. आसपास के इलाके में ढूंढने के बावजूद वो नहीं मिलती है. जब उनके नंबर पर कॉल किया जाता है तो उनका फोन स्विच ऑफ आता है. बबीता का बैग टेंट में मौजूद था. लेकिन बबीता और उनका फोन गायब था.

30 मई को पुलिस को दी गई सूचना

इसके बाद इस पूरी घटना की जानकारी 30 मई को पुलिस को दी जाती है. पुलिस परिवार वालों को सूचना देती है. परिवार वाले कहते हैं कि बबीता कहकर गई थी कि वो अपनी दो महिला दोस्तों के साथ घूमने जा रही है. लेकिन वो दो अपने दो पुरुष दोस्तों के साथ घूमने गई थी. बबीता पांडे ने झूठ क्यों बोला? ये जांच का विषय है. फिलहाल पुलिस और संबंधित विभाग लगातार बबीता की तलास में लगे हुए हैं.

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