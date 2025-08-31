Ayushman card: दिल्लीवासियों के लिए गुड न्यूज, अब राशन की दुकान पर मिलेगा आयुष्मान कार्ड…इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

Ayushman Card At Ration Shops: दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा को और भी सुलभ बनाने के लिए राज्य की रेखा गुप्ता सरकार ने शहर भर की राशन दुकानों पर 10-दिवसीय विशेष आयुष्मान कार्ड पंजीकरण का अभियान शुरू करने जा रही है। ये अभियान 1 सितंबर से 10 सितंबर, 2025 तक चलेगा।

इस अभियान के पीछे का उद्देश्य नागरिकों, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और वरिष्ठ नागरिकों, के लिए आयुष्मान भारत और आयुष्मान वय वंदना योजनाओं के तहत नामांकन और मुफ़्त चिकित्सा उपचार का लाभ उठाना आसान बनाना है। कॉमनमैन सरकार की इस योजना का किस तरह से लाभ उठा सकते हैं, चलिए इस प्रोसेस पर एक नजर डाल लेते हैं।

पीडीएस केंद्रों पर बनेंगे आयुष्मान कार्ड

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने 1 सितंबर से 10 सितंबर, 2025 तक एक विशेष पंजीकरण अभियान की घोषणा की है। नागरिक अपने नज़दीकी राशन की दुकानों (पीडीएस केंद्रों) पर आयुष्मान कार्ड और वय वंदना कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं – जिससे उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

दिल्ली में 4.5 लाख से ज़्यादा कार्ड जारी

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने बताया है कि 4.55 लाख से ज़्यादा आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड पहले से ही वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें वय वंदना योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को दिए गए 2.28 लाख कार्ड शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 5,000 से ज्यादा मरीज पहले ही मुफ्त चिकित्सा सेवा का लाभ उठा चुके हैं।

लोगों को इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

प्रोसेस को सरल बनाने के लिए, आवेदकों को केवल इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी-

आधार कार्ड

राशन कार्ड

लोगों को मिलेगा ये फायदा

आयुष्मान और वय वंदना योजनाओं की सबसे बड़ी खासियतों में से एक कवरेज राशि है। लाभार्थी निम्नलिखित के लिए सालाना ₹10 लाख तक के कैशलेस इलाज करवा सकता है।

अस्पताल में भर्ती

आईसीयू देखभाल

दवाएँ और नैदानिक ​​परीक्षण

छोटी और बड़ी सर्जरी

इससे बिना किसी वित्तीय दबाव के व्यापक चिकित्सा सहायता सुनिश्चित होती है।

आकड़ों की माने तो वर्तमान में, सरकारी और निजी संस्थानों सहित 140 अस्पताल इन योजनाओं के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। जल्द ही, 70 और निजी अस्पताल भी इसमें शामिल होंगे, जिससे लाभार्थियों के लिए विशेष उपचारों तक पहुँच बढ़ेगी।

