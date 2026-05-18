Ayushman Card Rule: क्या प्राइवेट अस्पताल में भी लगता है आयुष्मान कार्ड? जानें क्या हैं नियम

Ayushman Card Rule: आज के समय में इलाज का खर्च तेजी से बढ़ रहा है. एक गंभीर बीमारी कई परिवारों की सालों की जमा पूंजी खत्म कर सकती है. ऐसे में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना जरूरतमंद और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है. इस योजना के तहत पात्र लोगों को हर साल ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है, ताकि आर्थिक तंगी के कारण किसी का इलाज न रुके.

हालांकि, लोगों के मन में अक्सर ये सवाल रहता है कि क्या आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल प्राइवेट अस्पतालों में भी किया जा सकता है या नहीं. कई बार सही जानकारी न होने की वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. तो आइए जानते हैं-

क्या प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त इलाज मिल सकता है?

हां, आयुष्मान कार्ड धारक प्राइवेट अस्पताल में भी मुफ्त इलाज करा सकते हैं. लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के पैनल में शामिल हो. यानी हर निजी अस्पताल में ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती. केवल सरकार द्वारा सूचीबद्ध (Empaneled) अस्पतालों में ही कार्ड मान्य होता है.

कैसे पता करें कौन सा अस्पताल आयुष्मान योजना से जुड़ा है?

अपने शहर या जिले में सूचीबद्ध अस्पताल की जानकारी ऑनलाइन आसानी से देखी जा सकती है. इसके लिए आयुष्मान भारत योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ‘Find Hospital’ ऑप्शन चुनना होता है. वहां राज्य, जिला और बीमारी की जानकारी भरने के बाद सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों की सूची दिखाई देती है, जहां मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध है.

किन परिस्थितियों में देना पड़ सकता है पैसा?

आयुष्मान कार्ड केवल अस्पताल में भर्ती होने पर काम करता है. अगर कोई व्यक्ति सिर्फ डॉक्टर से सलाह लेने या ओपीडी में दिखाने जाता है, तो उसका खर्च खुद उठाना पड़ सकता है. इसके अलावा, अगर अस्पताल योजना से जुड़ा नहीं है, तो वहां कार्ड स्वीकार नहीं किया जाएगा और पूरा खर्च मरीज को देना होगा.

कौन-कौन से इलाज होते हैं मुफ्त?

इस योजना में अस्पताल में भर्ती होने से लेकर ऑपरेशन, दवाइयां, डॉक्टर की फीस, आईसीयू खर्च और जरूरी जांच जैसे एक्स-रे व ब्लड टेस्ट तक शामिल हैं. कैंसर, हार्ट डिजीज, किडनी की बीमारी, मोतियाबिंद और घुटना प्रत्यारोपण जैसी 1500 से ज्यादा बीमारियों का इलाज योजना के तहत मुफ्त कराया जा सकता है.

अस्पताल इलाज से मना करे तो क्या करें?

अगर कोई सूचीबद्ध अस्पताल आयुष्मान कार्ड स्वीकार करने से मना करता है या अतिरिक्त पैसे मांगता है, तो इसकी शिकायत तुरंत की जा सकती है. इसके लिए सरकार ने 14555 और 104 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. साथ ही, हर पैनल अस्पताल में मौजूद “आयुष्मान मित्र” से संपर्क करके भी मदद ली जा सकती है.

ये योजना मेन रूप से गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए शुरू की गई थी, जिनका डेटा SECC 2011 में शामिल है. अब 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को भी इसका लाभ दिया जा रहा है. पात्रता जांचने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मोबाइल नंबर और राशन कार्ड की मदद से अपना नाम आसानी से चेक किया जा सकता है.