Ayushman Card Download Online: फिजिकल कार्ड खो गया है? परेशान न हो, घर बैठे ऐसे डाउनलोड करें डिजिटल आयुष्मान कार्ड

Ayushman Card Download Online: अगर आपका आयुष्मान कार्ड कहीं खो गया है या आपके पास उसका फिजिकल कार्ड नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. पात्र लाभार्थी घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से डिजिटल आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) के आधिकारिक पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है.

डिजिटल कार्ड फोन में सेव करके रखा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल आयुष्मान भारत PM-JAY के तहत मिलने वाली सुविधाओं के लिए किया जा सकता है. PM-JAY के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है और योजना के लाभ देशभर के सूचीबद्ध अस्पतालों में पोर्टेबल हैं.

आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने के लिए क्या चाहिए?

ऑनलाइन कार्ड डाउनलोड करने से पहले कुछ जरूरी चीजें अपने पास रखें. जैसे-

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर

मोबाइल पर आने वाला OTP

आधार नंबर या अन्य उपलब्ध लाभार्थी पहचान संबंधी जानकारी

परिवार आईडी, PM-JAY आईडी या राशन कार्ड जैसी जानकारी, अगर पोर्टल पर मांगी जाए

पोर्टल पर उपलब्ध विकल्प राज्य और लाभार्थी की स्थिति के मुताबिक अलग हो सकते हैं.

कैसे डाउनलोड करें आयुष्मान डिजिटल कार्ड

स्टेप 1- सबसे बहले NHA के आधिकारिक Beneficiary Portal beneficiary.nha.gov.in पर जाएं.

स्टेप-2- पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें. इसके बाद मोबाइल पर आए OTP के जरिए लॉगिन की प्रक्रिया पूरी करें.

स्टेप 3- लॉगिन के बाद पोर्टल पर मांगी गई जानकारी के आधार पर अपना रिकॉर्ड खोजें. इसमें राज्य, जिला और उपलब्ध पहचान जैसे आधार नंबर, फैमिली ID, राशन कार्ड या PM-JAY आईडी का विकल्प मिल सकता है.

स्टेप 4- सर्च करने के बाद परिवार के पात्र सदस्यों की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई दे सकती है. जिस सदस्य का आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करना है, उसका नाम चुनें. अगर E-KYC पूरी नहीं हुई है, तो पोर्टल पर दिए गए जानकारी के हिसाब से पूरा करें.

स्टेप 5- वेरिफिकेशन और जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित लाभार्थी के सामने डाउनलोड कार्ड का विकल्प दिखाई देगा. इस पर क्लिक का कार्ड डाउनलोड कर लें.

स्टेप 6- कार्ड पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड होने के बाद इसे मोबाइल में सुरक्षित रख लें. चाहें तो इसकी प्रिंट कॉपी भी निकलवा लें.

आयुष्मान कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा तो क्या करें?

कई बार गलत मोबाइल नंबर, OTP की समस्या, E-KYC लंबित होने या रिकॉर्ड में जानकारी अलग होने के कारण कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाता. ऐसी स्थिति में-