5 लाख से बढ़कर 10 लाख रुपये तक होगा हेल्थ कवर! क्या आयुष्मान योजना में बदलने जा रहे हैं नियम?

Ayushman Bharat Card Limit: देश की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर बड़ा सुझाव सामने आया है. संसद की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति ने केंद्र सरकार को सिफारिश की है कि योजना के तहत मिलने वाले स्वास्थ्य बीमा कवर को मौजूदा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाए. समिति का मानना है कि इलाज की बढ़ती लागत और मेडिकल महंगाई को देखते हुए वर्तमान कवर कई गंभीर बीमारियों और बड़े उपचारों के लिए पर्याप्त नहीं रह गया है. हालांकि यह अभी केवल सिफारिश है और सरकार की ओर से इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है.

समिति ने रखी बीमा कवर बढ़ाने की मांग

संसद की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति ने अपनी 172वीं रिपोर्ट में कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाला 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर कई मामलों में जल्दी समाप्त हो जाता है. विशेष रूप से गंभीर बीमारियों और लंबे इलाज वाले मामलों में यह राशि पर्याप्त साबित नहीं हो रही है. समिति ने सुझाव दिया है कि मरीजों और उनके परिवारों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा देने के लिए बीमा कवर को बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाना चाहिए. रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में स्वास्थ्य सेवाओं की लागत तेजी से बढ़ रही है और इसे देखते हुए योजना में बदलाव पर विचार जरूरी है.

क्यों उठी कवर बढ़ाने की मांग?

कुछ वर्ष पहले तक 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर काफी बड़ा माना जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. चिकित्सा क्षेत्र में लगातार बढ़ती लागत के कारण कई बड़े उपचारों का खर्च लाखों रुपये तक पहुंच गया है. कैंसर का इलाज, हार्ट बायपास सर्जरी, किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट, लंबे समय तक आईसीयू में भर्ती रहने जैसे मामलों में मरीजों को भारी खर्च का सामना करना पड़ता है. कई बार 5 लाख रुपये की सीमा पूरी होने के बाद बाकी खर्च परिवारों को अपनी जेब से वहन करना पड़ता है. यही वजह है कि बीमा कवर बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है.

अगर प्रस्ताव लागू हुआ तो मरीजों को क्या फायदा होगा?

यदि केंद्र सरकार संसदीय समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो आयुष्मान कार्डधारकों को गंभीर और महंगे इलाज में बड़ी राहत मिल सकती है. इससे कैंसर, हृदय रोग, अंग प्रत्यारोपण और अन्य जटिल बीमारियों के इलाज में आर्थिक बोझ कम होगा. गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को इलाज के लिए कर्ज लेने या संपत्ति बेचने जैसी परिस्थितियों का सामना कम करना पड़ेगा. इसके अलावा मरीजों को इलाज बीच में छोड़ने की नौबत भी कम आएगी.

क्या अभी बढ़ गया है बीमा कवर?

नहीं. फिलहाल आयुष्मान भारत योजना के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. 10 लाख रुपये तक कवर बढ़ाने की बात केवल संसदीय समिति की सिफारिश है. जब तक केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देती और आधिकारिक घोषणा नहीं करती, तब तक योजना के तहत पहले की तरह 5 लाख रुपये तक का ही स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता रहेगा.

क्या है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना?

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं में से एक है. इसके तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाता है. इस योजना में इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करती है और लाभार्थियों को सूचीबद्ध सरकारी तथा निजी अस्पतालों में नकद भुगतान नहीं करना पड़ता. इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है.

किन लोगों को मिलता है योजना का लाभ?

योजना का लाभ मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र परिवारों को दिया जाता है. लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना और सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर की जाती है. इसके अलावा केंद्र सरकार 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने की घोषणा भी कर चुकी है.

कुछ राज्यों में पहले से मिल रहा है ज्यादा कवर

हालांकि केंद्र सरकार की योजना के तहत फिलहाल 5 लाख रुपये तक का कवर मिलता है, लेकिन कुछ राज्य अपनी योजनाओं को आयुष्मान भारत से जोड़कर अतिरिक्त लाभ भी दे रहे हैं. उदाहरण के तौर पर ओडिशा में गोपबंधु जन आरोग्य योजना के साथ आयुष्मान भारत योजना को जोड़कर पात्र महिलाओं को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराया जा सकता है. इसी तरह कुछ अन्य राज्यों में भी स्थानीय योजनाओं के जरिए लाभ की राशि अलग-अलग हो सकती है.

अंतिम फैसला सरकार के हाथ में

संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि इलाज की बढ़ती लागत को देखते हुए स्वास्थ्य बीमा कवर बढ़ाना समय की आवश्यकता है. लेकिन यह केवल सिफारिश है और अंतिम निर्णय केंद्र सरकार को लेना है. ऐसे में जब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक आयुष्मान भारत योजना पहले की तरह 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा कवर के साथ ही संचालित होती रहेगी.