Home > देश > कौन है वो शख्स जिसे मिलेगी चंपत राय की कुर्सी? आरएसएस से है बड़ा कनेक्शन; पावर देख रह जाएंगे दंग

कौन है वो शख्स जिसे मिलेगी चंपत राय की कुर्सी? आरएसएस से है बड़ा कनेक्शन; पावर देख रह जाएंगे दंग

Ayodhya Ram Mandir: सुत्रों के हवाले से मिल रही सुचना के उनुसार बैठक में चंपत राय और अमिल मिश्रा के इस्तीफे को स्वीकार किया जा सकता है. ऐसे में बैठक में इनकी जगह कौन लेगा उन नए नामों पर भी विचार हो सकता है.

By: Divyanshi Singh | Published: July 6, 2026 5:14:01 PM IST

कौन लेगा चंपत राय की जगह?
कौन लेगा चंपत राय की जगह?


Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या राममंदिर दान चोरी की चल रही जांच के बीच सोमवार को राम मंदिर परिसर ट्रस्ट कार्यकारिणी की बैठक चल रही है. सुत्रों के हवाले से मिल रही सुचना के उनुसार बैठक में चंपत राय और अमिल मिश्रा के इस्तीफे को स्वीकार किया जा सकता है. ऐसे में बैठक में इनकी जगह कौन लेगा उन नए नामों पर भी विचार हो सकता है. इसमें विहिप के महामंत्री बजरंग बांगड़ा, बजरंग दल के वर्तमान राष्ट्रीय संयोजक नीरज दौनेरिया के नाम सामने आ रहे हैं.

ये नाम है पहली पसंद

सूत्रो की माने तो महासचिव चंपतराय के विकल्प के तौर पर विहिप महामंत्री बजरंगलाल बांगड़ा पहली पसंद हो सकते हैं. बजरंग लाल बांगड़ा विहिप के केंद्रीय और अंतरराष्ट्रीय महामंत्री और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. इसके अलावा ट्रस्टी कृष्णमोहन को भी महासचिव पर पर मौका मिल सकता है. कृष्णमोहन भारतीय वन सेवा से सेनानिवृत अफसर हैं. वर्तमान में वह आरएसएस के पूर्वी यूपी के संघ चालक हैं. 

You Might Be Interested In

2024 में चुने गए विश्व हिंदू परिषद के अंतराष्ट्रीय महामंत्री

राजस्थान के सीकर निवासी बजरंगलाला बागड़ा विश्व हिंदू परिषद के अंतराष्ट्रीय महामंत्री है. उन्हें फरवरी 2024 में अयोध्या में ही हुई विहिप की प्रन्यासी मंडल और प्रबंध समिति की बैठक में चुना गया था. इसके पहले वे उड़ीसा में नालको चेयरमैन रहे. 

कौन कर रहा है बैठक की अध्यक्षता?

मीटिंग की अध्यक्षता महंत नृत्य गोपाल दास कर रहे हैं. महंत गोविंद देव गिरि, जगद्गुरु माधवाचार्य स्वामी, विश्व प्रसन्न तीर्थ, कृष्ण मोहन, निर्मोही अखाड़ा महंत दिनेंद्र दास, दिनेश जी, विश्व हिंदू परिषद के सेंट्रल पैट्रन और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शशांक त्रिपाठी मौजूद हैं। राम मंदिर कंस्ट्रक्शन कमिटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा, प्रशांत लोखंडे, यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद, केशव परासरन और दूसरे लोग वर्चुअली जुड़ रहे हैं. महंत नृत्य गोपाल दास के वारिस कमलनयन दास, गोपाल राव, दिनेश जी और शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती भी स्पेशल इनवाइटी हैं.

चंपत राय के पक्ष में एक धड़ा 

ट्रस्ट की मीटिंग से एक दिन पहले रविवार को दिन भर विकल्पों के नामों को लेकर काफी हलचल रही. एक गुट चंपत राय के पक्ष में मुखर है, तो दूसरे का मानना ​​है कि बजरंग दल के नेशनल कन्वीनर नीरज दौनेरिया को भी ट्रस्ट में जगह मिल सकती है. दिवंगत सदस्य बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा की जगह नए सदस्य का नॉमिनेशन संभव है. राम मंदिर ट्रस्ट के सीनियर ट्रस्टी स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा है कि जुर्म किसी का भी हो, माफ करने लायक नहीं है. हर कोई जिम्मेदार है. हम एक फेयर सिस्टम के पक्ष में हैं. ऐसी घटना निंदनीय है.

Tags: Ayodhya ram mandirBajrang bangarachampat rai
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बुर्ज खलीफा में एक अपार्टमेंट की कीमत जानकर उड़ जाएंगे...

July 5, 2026

आकांक्षा चमोला के ग्लैमरस पार्टी लुक्स

July 5, 2026

रणवीर सिंह की 6 फ्लॉप फिल्में

July 5, 2026

अरशद वारसी की ये फिल्में न करें मिस

July 5, 2026

एक T20I मैच में किस भारतीय गेंदबाज ने लुटाए सबसे...

July 5, 2026

Monsoon Skin Care: चिपचिपी त्वचा का परमानेंट इलाज

July 5, 2026
कौन है वो शख्स जिसे मिलेगी चंपत राय की कुर्सी? आरएसएस से है बड़ा कनेक्शन; पावर देख रह जाएंगे दंग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कौन है वो शख्स जिसे मिलेगी चंपत राय की कुर्सी? आरएसएस से है बड़ा कनेक्शन; पावर देख रह जाएंगे दंग
कौन है वो शख्स जिसे मिलेगी चंपत राय की कुर्सी? आरएसएस से है बड़ा कनेक्शन; पावर देख रह जाएंगे दंग
कौन है वो शख्स जिसे मिलेगी चंपत राय की कुर्सी? आरएसएस से है बड़ा कनेक्शन; पावर देख रह जाएंगे दंग
कौन है वो शख्स जिसे मिलेगी चंपत राय की कुर्सी? आरएसएस से है बड़ा कनेक्शन; पावर देख रह जाएंगे दंग