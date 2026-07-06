कौन है वो शख्स जिसे मिलेगी चंपत राय की कुर्सी? आरएसएस से है बड़ा कनेक्शन; पावर देख रह जाएंगे दंग

राजस्थान के सीकर निवासी बजरंगलाला बागड़ा विश्व हिंदू परिषद के अंतराष्ट्रीय महामंत्री है. उन्हें फरवरी 2024 में अयोध्या में ही हुई विहिप की प्रन्यासी मंडल और प्रबंध समिति की बैठक में चुना गया था. इसके पहले वे उड़ीसा में नालको चेयरमैन रहे. कौन कर रहा है बैठक की अध्यक्षता?

मीटिंग की अध्यक्षता महंत नृत्य गोपाल दास कर रहे हैं. महंत गोविंद देव गिरि, जगद्गुरु माधवाचार्य स्वामी, विश्व प्रसन्न तीर्थ, कृष्ण मोहन, निर्मोही अखाड़ा महंत दिनेंद्र दास, दिनेश जी, विश्व हिंदू परिषद के सेंट्रल पैट्रन और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शशांक त्रिपाठी मौजूद हैं। राम मंदिर कंस्ट्रक्शन कमिटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा, प्रशांत लोखंडे, यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद, केशव परासरन और दूसरे लोग वर्चुअली जुड़ रहे हैं. महंत नृत्य गोपाल दास के वारिस कमलनयन दास, गोपाल राव, दिनेश जी और शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती भी स्पेशल इनवाइटी हैं.

चंपत राय के पक्ष में एक धड़ा

ट्रस्ट की मीटिंग से एक दिन पहले रविवार को दिन भर विकल्पों के नामों को लेकर काफी हलचल रही. एक गुट चंपत राय के पक्ष में मुखर है, तो दूसरे का मानना ​​है कि बजरंग दल के नेशनल कन्वीनर नीरज दौनेरिया को भी ट्रस्ट में जगह मिल सकती है. दिवंगत सदस्य बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा की जगह नए सदस्य का नॉमिनेशन संभव है. राम मंदिर ट्रस्ट के सीनियर ट्रस्टी स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा है कि जुर्म किसी का भी हो, माफ करने लायक नहीं है. हर कोई जिम्मेदार है. हम एक फेयर सिस्टम के पक्ष में हैं. ऐसी घटना निंदनीय है.