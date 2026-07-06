कौन है वो शख्स जिसे मिलेगी चंपत राय की कुर्सी? आरएसएस से है बड़ा कनेक्शन; पावर देख रह जाएंगे दंग

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या राममंदिर दान चोरी की चल रही जांच के बीच सोमवार को राम मंदिर परिसर ट्रस्ट कार्यकारिणी की बैठक चल रही है. सुत्रों के हवाले से मिल रही सुचना के उनुसार बैठक में चंपत राय और अमिल मिश्रा के इस्तीफे को स्वीकार किया जा सकता है. ऐसे में बैठक में इनकी जगह कौन लेगा उन नए नामों पर भी विचार हो सकता है. इसमें विहिप के महामंत्री बजरंग बांगड़ा, बजरंग दल के वर्तमान राष्ट्रीय संयोजक नीरज दौनेरिया के नाम सामने आ रहे हैं.
ये नाम है पहली पसंद
सूत्रो की माने तो महासचिव चंपतराय के विकल्प के तौर पर विहिप महामंत्री बजरंगलाल बांगड़ा पहली पसंद हो सकते हैं. बजरंग लाल बांगड़ा विहिप के केंद्रीय और अंतरराष्ट्रीय महामंत्री और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. इसके अलावा ट्रस्टी कृष्णमोहन को भी महासचिव पर पर मौका मिल सकता है. कृष्णमोहन भारतीय वन सेवा से सेनानिवृत अफसर हैं. वर्तमान में वह आरएसएस के पूर्वी यूपी के संघ चालक हैं.
2024 में चुने गए विश्व हिंदू परिषद के अंतराष्ट्रीय महामंत्री
कौन कर रहा है बैठक की अध्यक्षता?
चंपत राय के पक्ष में एक धड़ा
ट्रस्ट की मीटिंग से एक दिन पहले रविवार को दिन भर विकल्पों के नामों को लेकर काफी हलचल रही. एक गुट चंपत राय के पक्ष में मुखर है, तो दूसरे का मानना है कि बजरंग दल के नेशनल कन्वीनर नीरज दौनेरिया को भी ट्रस्ट में जगह मिल सकती है. दिवंगत सदस्य बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा की जगह नए सदस्य का नॉमिनेशन संभव है. राम मंदिर ट्रस्ट के सीनियर ट्रस्टी स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा है कि जुर्म किसी का भी हो, माफ करने लायक नहीं है. हर कोई जिम्मेदार है. हम एक फेयर सिस्टम के पक्ष में हैं. ऐसी घटना निंदनीय है.