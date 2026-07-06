Ayodhya Ram Mandir Chori Case: राम जन्मभूमि ट्रस्ट की अहम बैठक से पहले खुली वो चिट्ठी, जिसे देख हैरान रह गया हर शख्स

Ayodhya Ram Mandir Chori Case: अयोध्या राम मंदिर चोरी को लेकर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक से पहले ट्रस्ट के अध्यक्ष महत नृत्य गोपाल दास ने चिट्ठी लिखी है. जिसके बाद से सियासी हलचलें तेज हो गई हैं. इस चिट्ठी में उन्होंने राम मंदिर में हुई चोरी के मामले पर गहरा दुख जताया है और कहा है कि जिसने भी ये पाप किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

मामले पर हो रहे राजनिति पर उठाया सवाल

महंत नृत्य गोपाल दास ने इस पत्र में दावा किया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है कि वो हर उस व्यक्ति को सजा दिलाएंगे जो इस पाप में शामिल रहा है.इसके उन्होंने इस मामले पर हो रही राजनिति पर सवाल उठाया और कहा कि किसी को भी अपने निजी लाभ के लिए इस पर राजनिति नहीं करनी चाहिए.

पत्र में क्या लिखा है?

ट्रस्ट के अध्यक्ष ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि ‘ श्री रामलला सरकार जी के मंदिर में हुई चोरी से मैं काफी आहत हूं. जिसने भी ये पाप किया है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, मुझे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है कि वो वह हर उस व्यक्ति को जो इस पाप में भागीदार है उसको सजा दलाएंगे’.

कुछ ही देर में होगा श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट का बैठक

उन्होंने कहा कि ये करोड़ों हिन्दुओं के लिए आस्था का सवाल है और मेरा निवेदन है कि इसमें किसी भी व्यक्ति को निजि लाभ के लिए राजनिति नहीं करनी चाहिए. महंत नृत्य गोपाल दास ऐसे समय में आई है जह आद दोपहर तीन बजे श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है. इस बैठक में चढ़ावा चोरी तो लेकर पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और उमिल मिश्रा के इस्तीफे पर मंथन होना है.

ट्रस्ट की छवि को काफी नुकसान

अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले से ट्रस्ट की छवि को काफी नुकसान पहुंचा है. माना जा रहा है कि इस बैठक में ट्रस्ट के सदस्य चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर अंतिम फैसला करेंगे. हालांकि, इससे पहले दोनों को अपना पक्ष रखने का भी मौका दिया जाएगा, ट्रस्ट का फैसला ही अंतिम फैसला होगा.