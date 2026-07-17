Home > देश > Ayodhya Ram Mandir: सिफारिश पर रखे गए 100 कर्मियों के साथ किया जाएगा ये काम, राम मंदिर दान चोरी मामले में बड़े एक्शन की तैयारी

Ayodhya Ram Mandir: सिफारिश पर रखे गए 100 कर्मियों के साथ किया जाएगा ये काम, राम मंदिर दान चोरी मामले में बड़े एक्शन की तैयारी

Ayodhya Ram Mandir Donation: SIT राम मंदिर की जांच कर रही है और उसने राम मंदिर ट्रस्ट और उसके सदस्यों से जुड़े करीब 100 कर्मचारियों की पहचान की है, जिनकी भूमिका संदिग्ध है. इसलिए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है.

By: Divyanshi Singh | Published: July 17, 2026 3:15:08 PM IST

राम मंदिर दान चोरी मामले में एक्शन की तैयारी
राम मंदिर दान चोरी मामले में एक्शन की तैयारी


Ayodhya Ram Mandir Donation: अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में SIT जांच बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है. सूत्रों का कहना है कि SIT राम मंदिर की जांच कर रही है और उसने राम मंदिर ट्रस्ट और उसके सदस्यों से जुड़े करीब 100 कर्मचारियों की पहचान की है, जिनकी भूमिका संदिग्ध है. इसलिए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है.

सूत्रों का कहना है कि सिफारिश पर राम मंदिर में नियुक्त किए गए 100 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा सकता है. SIT जांच में इन कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है. जांच के दौरान SIT टीम ने इन कर्मचारियों से पूछताछ भी की है. अगर SIT रिपोर्ट में उनकी भूमिका संदिग्ध पाई जाती है, तो उन्हें हटाया जा सकता है.

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जांच एजेंसियों के रडार पर 100 कर्मचारी

ट्रस्ट से जुड़े कर्मचारियों के अलावा, कई दूसरी एजेंसियों ने भी राम मंदिर में कई नियुक्तियां की थीं. SIT जांच को इन नियुक्तियों में ट्रस्टियों के प्रभाव का शक है. इन कर्मचारियों को सुरक्षा, सफाई और भक्तों की मदद के लिए अलग-अलग एजेंसियों के ज़रिए रखा गया था. इनमें से कुछ कर्मचारियों को गैर-ज़रूरी कर्मचारी माना जाता है. ट्रस्ट के नए अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं.

चढ़ावे की गिनती के लिए टू-टियर सिक्योरिटी सिस्टम

दूसरी ओर, श्री राम मंदिर में दान की चोरी के बाद मंदिर के सिस्टम में सुधार किए जा रहे हैं. चढ़ावे की टू-टियर मॉनिटरिंग की जा रही है. पुलिस के साथ-साथ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों को भी इसकी ज़िम्मेदारी दी गई है. चढ़ावे की गिनती के लिए कर्मचारियों को टू-टियर चेकिंग के बाद काउंटिंग रूम में जाने दिया जा रहा है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, चढ़ावे की गिनती के बाद भी खास सतर्कता बरती जा रही है. काउंटिंग रूम से बाहर निकलने पर भी तलाशी ली जा रही है. काउंटिंग कर्मचारियों के लिए अपना पहचान पत्र लाना ज़रूरी कर दिया गया है. पहले जैसी लापरवाही न हो, इसके लिए 23 कर्मचारियों को तैनात किया गया है.

Tags: Ayodhya ram mandir
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