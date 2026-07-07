जेब वाला पजामा और हाथ का थैला बैन! राम मंदिर चढ़ावे में हुई चोरी के बाद हरिद्वार में पुजारियों के लिए नए नियम

Ram Mandir Donation Scam: अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में हुई चढ़ावे की चोरी के बाद एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. जानकारी के मुताबिक, हरिद्वार के मशहूर मनसा देवी मंदिर का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट ने अपने पुजारियों को ईमानदारी की शपथ दिलाई है. इतना ही नहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत डॉ. रवींद्र पुरी महाराज ने मंदिर के सभी पुजारियों और कर्मचारियों को यह शपथ दिलाई. इतना ही नहीं इस दौरान उन्होंने कड़ी चेतावनी भी दी. उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई पुजारी या कर्मचारी मंदिर के चढ़ावे का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए करते है, तो उसे नौकरी से तो हाथ धोने ही पड़ेंगे और उस पर सख्त से सख्त एक्शन भी लिया जाएगा.

इन्हीं के नेतृत्व में आयोजित हुआ था कुंभ मेला

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए महंत रवींद्र पुरी ने सात सदस्यों की एक कमेटी बनाई है. अखाड़ा परिषद की हाल ही में बनी दूसरी कार्यकारी संस्था पर टिप्पणी करते हुए, उन्होंने साफ कहा कि वो खुद अध्यक्ष चुने गए थे और उन्हें बहुमत भी हासिल है; जिसके चलते, 2027 का कुंभ मेला उनके नेतृत्व में ही आयोजित किया जाएगा. इतना ही नहीं, महंत रवींद्र पुरी महाराज ने कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने और मंदिर के दान को चोरी से बचाने के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं.

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इन नियमों का करना होगा पालन

पहला नियम ये है कि किसी भी पुजारी को अपने कुर्ते या पजामे में जेब रखने की इजाजत नहीं होगी.

दूसरा नियम है कि पुजारियों को अब मंदिर के अंदर बिना थैले या बेग के आना होगा.

मंदिर परिसर के अंदर की सभी गतिविधियों पर CCTV कैमरों से नज़र रखी जाएगी.

कैमरे की फुटेज न केवल मंदिर के मुख्य कार्यालय से, बल्कि महंत रवींद्र पुरी (सचिव, श्री निरंजनी पंचायती अखाड़ा) के कार्यालय और मोबाइल फोन से भी जुड़ी होगी, जिससे मंदिर की सभी गतिविधियों पर चौबीसों घंटे नज़र रखी जा सकेगी.

मंदिर में चढ़ाए गए नारियल, प्रसाद या अन्य सामग्री को दोबारा नहीं चढ़ाया जा सकता और न ही दुकानदारों को बेचा जा सकता है; इसके लिए कड़े नियम हैं और पूरी प्रक्रिया पर CCTV कैमरों से नज़र रखी जाएगी.

अगर कोई पुजारी चोरी करते हुए या मंदिर की सामग्री, प्रसाद या नारियल बाज़ार में बेचते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसे तुरंत मंदिर से निकाल दिया जाएगा.

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