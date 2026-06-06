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क्या आप भी ले रहे हैं अखबार में लिपटी कचौड़ी-समोसे का मजा? FSSAI के इस खुलासे से उड़ जाएंगे होश!

यदि आप भी अखबार में समोसे-कचौड़ी का मजा लेते हैं तो सावधान हो जाइए. क्योंकि आप भी स्वाद के चक्कर में कैंसर को न्यौता दे रहे हैं. FSSAI की नई गाइडलाइन्स और रिसर्च में भायवह सच सामने आया है. बड़े-बड़े होटलों से लेकर स्ट्रीट फूड वेंडर्स को चेतावनी जारी कर दी गई है.

By: Kajal Jain | Published: June 6, 2026 3:51:55 PM IST

क्या आप भी ले रहे हैं अखबार में लिपटी कचौड़ी-समोसे का मजा? FSSAI के इस खुलासे से उड़ जाएंगे होश!
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जो भी लोग अखबार में वड़ा पाव, कचौड़ी, समोसे, पकौड़े या पराठे जैसे स्वादिष्ट व्यंजनों को अखबार में लपेटकर खाते हैं वो सावधान हो जाएं. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की ओर से गाइडलाइन्स जारी की गई है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि खाना पैक करने, परोसने या ऑयली फूड का तेल सोखने में अखबार यूज करते हैं तो ये आपकी सेहत के प्रति सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है. इस मामले में बड़े होटलों से लेकर स्ट्रीट फूड वेंडर्स को सख्त चेतावनी जारी कर दी गई है.

क्या है पूरा मामला?

मुंबई के एक फेमस वड़ा पाव विक्रेता द्वारा फूड पैकिंग और खाने की चीजें परोसने के लिए अखबार का प्रयोग किया जा रहा था. जब इस बात की खबर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI, WR) और बृहन्मुंबई नगर निगम (MCGM) को लगी तो संयुक्त कार्रवाई की गई और आसपास के एरिया में भी फूड रैपिंग के लिए अखबार का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद करने की चेतावानी जारी कर दी है.

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क्या कहते हैं खाद्य सुरक्षा के नियम?

खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 मुताबिक, फूड प्रोडक्ट के स्टोरेज, रैपिंग या खाना परोसने के लिए अखबार या अखबार से बने दोने-पत्तल यूज करना पूर्णतह वर्जित है. इस मामले में FSSAI ने कई बार अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए चेतावनी भी जारी की है. स्मॉल और मीडियम पूड एंटरप्राइजेज, स्ट्रीट फूड वेंडर्स, रेस्तरां, क्लाउड किचन, कैटरर्स, क्विक सर्विस रेस्तरां (क्यूएसआर), बड़े होटल, फूड चेन,ऑनलाइन फूड सेलर्स और फेरीवालों को स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि वो प्रोसेसिंग, पैकिंग या सर्विंग के लिए न्यूजपेपर यूज नहीं कर सकते. उपभोक्ताओं से भी सतर्क रहने और अखबार में किसी तरह की खाद्य सामग्री को न लेने की अपील की है.

अखबार में खाने से कैंसर का खतरा

पीआईबी की प्रेस रिलीज में बताया गया है कि अखबार की छपाई में इस्तेमाल होने वाले हार्मफुल कलर्स, पिगमेंट, बाइंडर और कैमिकल्स होते हैं. अखबार में गर्म खाना डालते ही इसमें मौजूद कैमिकल्स, सीसा और अन्य मेटल्स आपके फूड में घुल सकते हैं. इससे बच्चों से लेकर वयक्त और बुजुर्गों तक को जानलेवा बीमारियां घेर सकती हैं. 

मैनेजमेंट से लेकर सर्कुलेशन तक की प्रोसेस में भी अखबार कई अनहेल्दी चीजों के संपर्क में आता है जिससे बाहरी वातावरण में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया आपके खाने के जरिए पेट में जाते हैं और गंभीर बीमारियां पैदा करते हैं. इससे पाचन तंत्र, लिवर, किडनी और तंत्रिका तंत्र और यहां तक कि कैंसर तक का रिस्क होता है.

रिसर्च में हो चुका है खुलासा

अखबार में मौजूद हानिकारक तत्वों को लेकर researchgate.net में एक रिसर्च पब्लिश हो चुकी हैं. इसमें लिखा है कि अखबार की छपाई में जिस इंक का यूज होता है उसमें सीसा, नेफ्थाइलमाइन एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन और एएचआर (एरिल हाइड्रोकार्बन रिसेप्टर) एगोनिस्ट जैसे हानिकारक तत्व होते हैं. जिनका सेवन करने से न्यूरोटॉक्सिसिटी, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, कैंसर, लीवर फेलियर, लंग्स डैमेज, बोन डेन्सिटी और इंफेक्शन के मामलों में मौत तक हो सकती है.

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Tags: Food Safety TipsFSSAI Guidelinesnewspaper hack for fridgesocial media
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