Home > देश > क्या राहुल गांधी के भांजे रेहान वाड्रा कर रहे मुस्लिम लड़की से शादी? मां-बाप का नाम भी कर देगा हैरान

क्या राहुल गांधी के भांजे रेहान वाड्रा कर रहे मुस्लिम लड़की से शादी? मां-बाप का नाम भी कर देगा हैरान

Aviva Baig Religion: प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में है. रेहान ने अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेंड अविवा बेग से एक प्राइवेट सेरेमनी में सगाई कर ली है. किस जाति-समुदाय से है अवीबा का ताल्लुक...

By: Mohammad Nematullah | Published: December 30, 2025 4:22:22 PM IST

Aviva Baig Religion
Aviva Baig Religion


Aviva Baig Religion: प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में है. रेहान ने अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेंड अविवा बेग से एक प्राइवेट सेरेमनी में सगाई कर ली है. पिछले सात सालों से रिलेशनशिप में रहने के बाद अब इस कपल ने अपने रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाने का फैसला किया है.

You Might Be Interested In

बताया जा रहा है कि सगाई बहुत ही सादे तरीके से परिवार के करीबी सदस्यों की मौजूदगी में हुई है. हालांकि वाड्रा परिवार की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं मिला है. फिर भी इस नए रिश्ते को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में काफी एक्साइटमेंट है. जनवरी 2026 में राजस्थान में एक ग्रैंड सेरेमनी होने की उम्मीद है.

कौन हैं प्रियंका गांधी की बहू Aviva Baig? बेटे रेहान वाड्रा संग हुई सगाई पक्की, यहां जानें सब कुछ

समय के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई है. हाल ही में रेहान ने अविवा को प्रपोज किया है. अविवा और वाड्रा परिवार के बीच लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक संबंध भी इस रिश्ते की मजबूती का एक बड़ा कारण माना जाता है.

You Might Be Interested In

किस जाति-समुदाय से है अवीबा का ताल्लुक (Aviva Baig Religion)

अविवा बेग दिल्ली के एक जाने माने परिवार से है. उनके पिता इमरान बेग एक बिजनेसमैन हैं और उनकी माता नंदिता बेग एक जानी-मानी इंटीरियर डिजाइनर है. कहा जाता है कि बेग परिवार और वाड्रा परिवार के बीच लंबे समय से करीबी रिश्ते है. नंदिता बेग ने कांग्रेस हेडक्वार्टर ‘इंदिरा भवन’ के इंटीरियर डिजाइन में भी योगदान दिया था. अविवा ने एक नेशनल लेवल की फुटबॉलर और एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के तौर पर अपनी पहचान बनाई है, और वह अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करती है.

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली-NCR में होगी बारिश, घने कोहरे की वजह से फ्लाइट हो रहीं रद्द; जानिए क्या है राजधानी के AQI का हाल 

भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में ‘बेग’ सरनेम आमतौर पर मुस्लिम समुदाय में ‘मुगल’ वंश से जुड़े लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है. इसे अक्सर ऊंचे सामाजिक दर्ज वाला सरनेम माना जाता है. यह सरनेम उज्बेकिस्तान, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान और भारत (खासकर उत्तर भारत और कश्मीर) में बड़े पैमाने पर पाया जाता है. उत्तर भारत और पाकिस्तान में बेग सरनेम वाले काफी लोग सुन्नी मुस्लिम हैं.

You Might Be Interested In
Tags: Aveeva Baigaviva baigAviva Baig backgroundAviva Baig Religionpriyanka gandhiRaihan Vadra
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Fit After 40: इन सितारों ने 40 के बाद हासिल...

December 30, 2025

पार्टी की शान, नए साल के जश्न के लिए खास...

December 30, 2025

परदे पर जादू, 2025 की वो जोड़ियां जिन्होंने जीता दर्शकों...

December 30, 2025

DIY ब्यूटी हैक्स, अब घर पर ही आसान नुस्खे का...

December 30, 2025

खुशी कपूर के 8 शानदार लुक्स जिन्हें आप कर सकते...

December 30, 2025

Skin Tips: सर्दियों में चमकदार त्वचा का सीक्रेट है ये...

December 30, 2025
क्या राहुल गांधी के भांजे रेहान वाड्रा कर रहे मुस्लिम लड़की से शादी? मां-बाप का नाम भी कर देगा हैरान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या राहुल गांधी के भांजे रेहान वाड्रा कर रहे मुस्लिम लड़की से शादी? मां-बाप का नाम भी कर देगा हैरान
क्या राहुल गांधी के भांजे रेहान वाड्रा कर रहे मुस्लिम लड़की से शादी? मां-बाप का नाम भी कर देगा हैरान
क्या राहुल गांधी के भांजे रेहान वाड्रा कर रहे मुस्लिम लड़की से शादी? मां-बाप का नाम भी कर देगा हैरान
क्या राहुल गांधी के भांजे रेहान वाड्रा कर रहे मुस्लिम लड़की से शादी? मां-बाप का नाम भी कर देगा हैरान