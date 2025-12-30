क्या राहुल गांधी के भांजे रेहान वाड्रा कर रहे मुस्लिम लड़की से शादी? मां-बाप का नाम भी कर देगा हैरान

Aviva Baig Religion: प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में है. रेहान ने अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेंड अविवा बेग से एक प्राइवेट सेरेमनी में सगाई कर ली है. पिछले सात सालों से रिलेशनशिप में रहने के बाद अब इस कपल ने अपने रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाने का फैसला किया है.

बताया जा रहा है कि सगाई बहुत ही सादे तरीके से परिवार के करीबी सदस्यों की मौजूदगी में हुई है. हालांकि वाड्रा परिवार की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं मिला है. फिर भी इस नए रिश्ते को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में काफी एक्साइटमेंट है. जनवरी 2026 में राजस्थान में एक ग्रैंड सेरेमनी होने की उम्मीद है.

समय के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई है. हाल ही में रेहान ने अविवा को प्रपोज किया है. अविवा और वाड्रा परिवार के बीच लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक संबंध भी इस रिश्ते की मजबूती का एक बड़ा कारण माना जाता है.

किस जाति-समुदाय से है अवीबा का ताल्लुक (Aviva Baig Religion)

अविवा बेग दिल्ली के एक जाने माने परिवार से है. उनके पिता इमरान बेग एक बिजनेसमैन हैं और उनकी माता नंदिता बेग एक जानी-मानी इंटीरियर डिजाइनर है. कहा जाता है कि बेग परिवार और वाड्रा परिवार के बीच लंबे समय से करीबी रिश्ते है. नंदिता बेग ने कांग्रेस हेडक्वार्टर ‘इंदिरा भवन’ के इंटीरियर डिजाइन में भी योगदान दिया था. अविवा ने एक नेशनल लेवल की फुटबॉलर और एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के तौर पर अपनी पहचान बनाई है, और वह अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करती है.

भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में ‘बेग’ सरनेम आमतौर पर मुस्लिम समुदाय में ‘मुगल’ वंश से जुड़े लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है. इसे अक्सर ऊंचे सामाजिक दर्ज वाला सरनेम माना जाता है. यह सरनेम उज्बेकिस्तान, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान और भारत (खासकर उत्तर भारत और कश्मीर) में बड़े पैमाने पर पाया जाता है. उत्तर भारत और पाकिस्तान में बेग सरनेम वाले काफी लोग सुन्नी मुस्लिम हैं.