Home > देश > Avimukteshwaranand Saraswati: कोर्ट के आदेश के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की बढ़ीं मुश्किलें, इस मामले में दर्ज होगा मुकदमा

Avimukteshwaranand Saraswati: कोर्ट के आदेश के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की बढ़ीं मुश्किलें, इस मामले में दर्ज होगा मुकदमा

प्रयागराज की एडीजे रेप एवं पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विधिवत जांच के निर्देश दिए हैं. अदालत ने झूंसी थाना पुलिस को मामले में नियमानुसार विवेचना करने को कहा है.

By: Ranjana Sharma | Published: February 21, 2026 7:09:22 PM IST

Avimukteshwaranand Saraswati: कोर्ट के आदेश के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की बढ़ीं मुश्किलें, इस मामले में दर्ज होगा मुकदमा


Avimukteshwaranand Saraswati FIR order: प्रयागराज में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ लगे यौन शोषण के आरोपों के मामले में विशेष अदालत ने अहम निर्देश जारी किए हैं. एडीजे रेप एवं पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने झूंसी थाना पुलिस को शंकराचार्य और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विधिवत जांच करने का आदेश दिया है.

You Might Be Interested In

पुलिस को दिए जांच के निर्देश

पॉक्सो अधिनियम की विशेष अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर नियमानुसार विवेचना की जाए. अदालत के निर्देश के बाद झूंसी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी. माना जा रहा है कि इस आदेश से मामले ने नया मोड़ ले लिया है.

यह है मामला 

यह प्रकरण तब सामने आया जब शाकुंभरी पीठाधीश्वर और श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट से जुड़े आशुतोष ब्रह्मचारी ने 28 जनवरी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(4) के तहत अदालत में अर्जी दाखिल की. उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित आश्रम में नाबालिग बच्चों के साथ शोषण की घटनाएं हुई हैं. याचिकाकर्ता ने अदालत को एक सीडी सौंपने का भी दावा किया. 13 फरवरी को आरोप लगाने वाले दो नाबालिगों के बयान अदालत में वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ दर्ज किए गए. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब जारी कर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है.

You Might Be Interested In

शंकराचार्य ने आरोपों को बताया निराधार

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह झूठा और निराधार बताया है. उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ साजिशन मामला दर्ज कराया गया है और सत्य सामने आएगा. उन्होंने न्यायालय से अनुरोध किया कि मामले की सुनवाई में विलंब न किया जाए और शीघ्र कार्रवाई हो. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता का आपराधिक इतिहास रहा है और उनके खिलाफ पहले भी मामले दर्ज हैं. स्वामी ने कहा कि वे कानून का सामना करेंगे और सत्य की जीत होगी.

शिकायतकर्ता ने फैसले का किया स्वागत

अदालत के आदेश के बाद आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि उन्हें न्याय मिला है. उन्होंने घोषणा की कि वह प्रयागराज से वाराणसी स्थित विद्या मठ तक पैदल ‘सनातन यात्रा’ निकालेंगे और लोगों के सामने कथित सच्चाई रखेंगे. उनका आरोप है कि विद्या मठ में ही नाबालिगों के साथ शोषण की घटनाएं हुई थीं.

You Might Be Interested In
Tags: avimukteshwaranand saraswati fir order
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दोस्त हों या पार्टनर, घूमने के लिए बेस्ट हैं ये...

February 21, 2026

गर्मी के मौसम में भूल के भी न करें ये...

February 20, 2026

बदलते मौसम में कैसे रखें त्वचा का ख्याल,जानें स्किन केयर...

February 20, 2026

दूसरे बार दूल्हा बनने जा रहे शिखर धवन, शेयर की...

February 20, 2026

रमजान में इन लोगों को मिलती है रोज़ा न रखने...

February 20, 2026

चूर-चूर हुआ ‘अनुपमा’ का घमंड, ये टीवी शो बना नंबर...

February 19, 2026
Avimukteshwaranand Saraswati: कोर्ट के आदेश के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की बढ़ीं मुश्किलें, इस मामले में दर्ज होगा मुकदमा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Avimukteshwaranand Saraswati: कोर्ट के आदेश के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की बढ़ीं मुश्किलें, इस मामले में दर्ज होगा मुकदमा
Avimukteshwaranand Saraswati: कोर्ट के आदेश के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की बढ़ीं मुश्किलें, इस मामले में दर्ज होगा मुकदमा
Avimukteshwaranand Saraswati: कोर्ट के आदेश के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की बढ़ीं मुश्किलें, इस मामले में दर्ज होगा मुकदमा
Avimukteshwaranand Saraswati: कोर्ट के आदेश के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की बढ़ीं मुश्किलें, इस मामले में दर्ज होगा मुकदमा