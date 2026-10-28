Auto Fare Hike: बढ़ गया ऑटो-रिक्शा का किराया, वेटिंग के लिए देने होंगे अलग पैसे; नोट करें हर जरूरी बात

Auto Fare Hike: तमिलनाडु सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके चेन्नई मेट्रोपॉलिटन इलाके और राज्य के अन्य हिस्सों में चलने वाले ऑटो-रिक्शा के किराए में बदलाव किया है. नई दरों के अनुसार, शुरुआती 1.8 किलोमीटर के लिए लोगों को न्यूनतम किराया 50 रुपये देना होगा. इसके बाद यानी शुरुआती 1.8 किलोमीटर के बाद यात्रियों को हर अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 25 रुपये देने होंगे. 27 अक्टूबर के इस नोटिफिकेशन में स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और संबंधित रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने इलाकों में चलने वाले ऑटो-रिक्शा के लिए नया किराया तय करें. ANI न्यूज़ एजेंसी द्वारा साझा किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार, यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 67(1) के तहत जारी किया गया है. सरकारी नोटिफिकेशन में पहाड़ी इलाकों (घाट रूट) से गुजरने, रात के समय यात्रा करने और वेटिंग टाइम के लिए अलग-अलग दरें भी तय की गई हैं.

न्यूनतम किराया और अतिरिक्त शुल्क

नई किराया पॉलिसी के अनुसार, न्यूनतम किराया 50 रुपये होगा और इस सीमा के बाद हर अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 25 रुपये का शुल्क लिया जाएगा. संशोधित ढांचे में घाट (पहाड़ी रास्तों) वाले इलाकों से गुजरने और रात के समय यात्रा करने के लिए अलग-अलग प्रावधान दिए गए हैं. राज्य परिवहन प्राधिकरण (State Transport Authority) और संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों (Regional Transport Authorities) को निर्देश दिया गया है कि वे चेन्नई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र और तमिलनाडु के अन्य हिस्सों में चलने वाले ऑटो-रिक्शा के लिए लागू दरें तय करें.

घाट वाले इलाकों की यात्रा के लिए नोटिफिकेशन में 60 रुपये का बेस फेयर (मूल किराया) तय किया गया है, जो न्यूनतम किराए का 1.2 गुना है. ऐसी यात्राओं के लिए प्रति किलोमीटर 30 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगेगा.

वेटिंग चार्ज और रात का किराया

नोटिफिकेशन में 1 रुपये प्रति मिनट का वेटिंग चार्ज भी तय किया गया है. रात के समय यात्रा करने पर सामान्य यात्रा की तुलना में अधिक किराया देना होगा. रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच यात्रा करने वाले ऑटो-रिक्शा यात्रियों को सामान्य किराए का 1.5 गुना भुगतान करना होगा. इस आदेश में वेटिंग चार्ज, रात का किराया और घाट वाले इलाकों का शुल्क, संशोधित किराए के अलग-अलग हिस्सों के रूप में बताए गए हैं.

सरकार ने पुराने नोटिफिकेशन को रद्द किया

यह नया आदेश, गृह विभाग द्वारा 25 अगस्त 2013 और 16 अक्टूबर 2014 को जारी किए गए दो पुराने नोटिफिकेशन की जगह लेगा. ये दोनों नोटिफिकेशन तमिलनाडु सरकार के गजट में प्रकाशित किए गए थे. ये संशोधित निर्देश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 67(1) के तहत जारी किए गए हैं। यह नोटिफिकेशन राज्य परिवहन प्राधिकरण और संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को पूरे राज्य में ‘कॉन्ट्रैक्ट कैरिज’ (अनुबंध पर चलने वाले) ऑटो-रिक्शा के लिए किराया तय करने का अधिकार देता है. यह आदेश तमिलनाडु सरकार के प्रधान सचिव ए. कार्तिक द्वारा जारी किया गया था. इस नोटिफिकेशन में चेन्नई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के साथ-साथ तमिलनाडु के अन्य हिस्सों में चलने वाले ऑटो-रिक्शा भी शामिल हैं.

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