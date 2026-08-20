Home > देश > इश्क हुआ, शादी हुई, बच्चा भी हुआ… फिर वीजा ने क्यों लगा दिया इस भारत-ऑस्ट्रेलिया कपल की जिंदगी पर ब्रेक?

इश्क हुआ, शादी हुई, बच्चा भी हुआ… फिर वीजा ने क्यों लगा दिया इस भारत-ऑस्ट्रेलिया कपल की जिंदगी पर ब्रेक?

Australian Indian Couple: एक ऑस्ट्रेलियाई महिला को भारत यात्रा के दौरान एक भारतीय पुरुष से प्यार हो गया, उन्होंने शादी की और उनका एक बच्चा भी हुआ. लेकिन उनकी प्रेम कहानी में वीज़ा की वजह से रुकावट आ गई.

By: Heena Khan | Published: August 20, 2026 1:14:23 PM IST

Australian partner visa
Australian partner visa


Australian Indian Couple: एक ऑस्ट्रेलियाई महिला को भारत यात्रा के दौरान एक भारतीय पुरुष से प्यार हो गया, उन्होंने शादी की और उनका एक बच्चा भी हुआ. लेकिन उनकी प्रेम कहानी में वीज़ा की वजह से रुकावट आ गई. विदेश की किसी आम यात्रा की तरह शुरू हुआ सफ़र एक ऑस्ट्रेलियाई महिला के लिए ज़िंदगी बदलने वाला पल बन गया, जब उन्हें अचानक प्यार हो गया. जनवरी 2024 में, लोरेना स्टेफ़नी तमिलनाडु के मदुरै एयरपोर्ट पहुँचीं और उनकी मुलाक़ात रबीक बहुरदीन से हुई,  जिन्होंने उन्हें उनकी मंज़िल तक पहुँचाने की पेशकश की.

ऐसे शुरू हुई प्रेम कहानी 

सफर किसी आम सवारी की तरह शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही लंबी बातचीत, दोस्ती और आख़िरकार प्यार में बदल गया. अगले कुछ दिनों में, रबीक ने लोरेना को अपना शहर घुमाया और दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ गईं. हालाँकि, उनके परिवारों ने उनके रिश्ते को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं किया. जब हालात मुश्किल हो गए, तो जोड़े ने साथ रहने का फ़ैसला किया और लगभग एक महीना यात्रा करते हुए और सबसे दूर रहकर एक-दूसरे के साथ बिताया. मिलने के एक साल बाद, उन्होंने आख़िरकार 23 जनवरी 2025 को अपने रिश्ते को आधिकारिक बनाने का फ़ैसला किया.

You Might Be Interested In

ऑस्ट्रेलिया में हुआ बेटा लेकिन 

लेकिन एक-दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध होने के बावजूद, इमिग्रेशन, वीज़ा और कागज़ी कार्रवाई से जुड़ी समस्याओं की वजह से लोरेना और रबीक अलग-अलग देशों में रहते रहे. इन सभी चुनौतियों का मतलब था कि वे आसानी से ऑस्ट्रेलिया में एक साथ नहीं बस सकते थे, इसलिए उन्हें लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप (दूर रहकर रिश्ता निभाना) में रहना पड़ा. उनकी कहानी में एक और मोड़ तब आया जब फरवरी 2026 में उनके पहले बच्चे, बेटी मरियम का जन्म हुआ. हालाँकि, रबीक उसके जन्म के समय मौजूद नहीं रह सके क्योंकि उन्हें ऑस्ट्रेलियाई वीज़ा नहीं मिल पाया था. उन्हें अपनी बेटी का पासपोर्ट मिलने तक इंतज़ार करना पड़ा, जिसके बाद ही वे आख़िरकार मिल सके.

बेटी-बीवी से नहीं मिल पाता शख्स

 मरियम के जन्म के लगभग दो महीने बाद, रबीक आख़िरकार अपनी बेटी से मिले. लोरेना ने बताया कि यह जोड़ा अभी भी एक ही छत के नीचे रहने का इंतज़ार कर रहा है. उन्होंने बताया कि रबीक सही वीज़ा के बिना ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते. पार्टनर वीज़ा की लागत लगभग A$11,700 (लगभग 7.9 लाख रुपये) है, और इसके अलावा वकील की फ़ीस के तौर पर लगभग A$9,700 (लगभग 6.5 लाख रुपये) लगते हैं.

भारत में क्यों नहीं बस जाती महिला 

लोरेना ने यह भी बताया कि भारत में काफ़ी समय बिताने के बावजूद वो स्थायी रूप से भारत क्यों नहीं चली गईं. उन्होंने बताया, “मेरे माता-पिता और परिवार ऑस्ट्रेलिया में हैं और मैंने वहाँ परमानेंट टीचिंग की नौकरी पाने के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए इसे छोड़ना आसान नहीं है. हालाँकि, अभी मैं मैटरनिटी लीव पर हूँ और अपना ज़्यादातर समय भारत में बिता रही हूँ, और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है.

MP Crime: पूरे मोहल्ले ने सुनी प्राइवेट ऑडियो! पत्नी ने कुछ यूं किया पति के अवैध संबंध को एक्सपोज; फिर प्रेमिका ने…

Tags: Australian Indian Couple
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए पिएं ये 6 ड्रिंक्स

August 19, 2026

क्या खाने से पेट ठंडा रहता है?

August 19, 2026

कौन हैं इमरान हाशमी की पत्नी?

August 19, 2026

ऋषभ पंत टेस्ट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय,...

August 18, 2026

ज्यादा पसीना आना सेहत के लिए अच्छा या बुरा?

August 18, 2026

इमरान हाशमी का आलिया भट्ट से क्या रिश्ता है?

August 18, 2026
इश्क हुआ, शादी हुई, बच्चा भी हुआ… फिर वीजा ने क्यों लगा दिया इस भारत-ऑस्ट्रेलिया कपल की जिंदगी पर ब्रेक?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इश्क हुआ, शादी हुई, बच्चा भी हुआ… फिर वीजा ने क्यों लगा दिया इस भारत-ऑस्ट्रेलिया कपल की जिंदगी पर ब्रेक?
इश्क हुआ, शादी हुई, बच्चा भी हुआ… फिर वीजा ने क्यों लगा दिया इस भारत-ऑस्ट्रेलिया कपल की जिंदगी पर ब्रेक?
इश्क हुआ, शादी हुई, बच्चा भी हुआ… फिर वीजा ने क्यों लगा दिया इस भारत-ऑस्ट्रेलिया कपल की जिंदगी पर ब्रेक?
इश्क हुआ, शादी हुई, बच्चा भी हुआ… फिर वीजा ने क्यों लगा दिया इस भारत-ऑस्ट्रेलिया कपल की जिंदगी पर ब्रेक?