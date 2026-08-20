इश्क हुआ, शादी हुई, बच्चा भी हुआ… फिर वीजा ने क्यों लगा दिया इस भारत-ऑस्ट्रेलिया कपल की जिंदगी पर ब्रेक?

Australian Indian Couple: एक ऑस्ट्रेलियाई महिला को भारत यात्रा के दौरान एक भारतीय पुरुष से प्यार हो गया, उन्होंने शादी की और उनका एक बच्चा भी हुआ. लेकिन उनकी प्रेम कहानी में वीज़ा की वजह से रुकावट आ गई. विदेश की किसी आम यात्रा की तरह शुरू हुआ सफ़र एक ऑस्ट्रेलियाई महिला के लिए ज़िंदगी बदलने वाला पल बन गया, जब उन्हें अचानक प्यार हो गया. जनवरी 2024 में, लोरेना स्टेफ़नी तमिलनाडु के मदुरै एयरपोर्ट पहुँचीं और उनकी मुलाक़ात रबीक बहुरदीन से हुई, जिन्होंने उन्हें उनकी मंज़िल तक पहुँचाने की पेशकश की.

ऐसे शुरू हुई प्रेम कहानी

सफर किसी आम सवारी की तरह शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही लंबी बातचीत, दोस्ती और आख़िरकार प्यार में बदल गया. अगले कुछ दिनों में, रबीक ने लोरेना को अपना शहर घुमाया और दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ गईं. हालाँकि, उनके परिवारों ने उनके रिश्ते को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं किया. जब हालात मुश्किल हो गए, तो जोड़े ने साथ रहने का फ़ैसला किया और लगभग एक महीना यात्रा करते हुए और सबसे दूर रहकर एक-दूसरे के साथ बिताया. मिलने के एक साल बाद, उन्होंने आख़िरकार 23 जनवरी 2025 को अपने रिश्ते को आधिकारिक बनाने का फ़ैसला किया.

ऑस्ट्रेलिया में हुआ बेटा लेकिन

लेकिन एक-दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध होने के बावजूद, इमिग्रेशन, वीज़ा और कागज़ी कार्रवाई से जुड़ी समस्याओं की वजह से लोरेना और रबीक अलग-अलग देशों में रहते रहे. इन सभी चुनौतियों का मतलब था कि वे आसानी से ऑस्ट्रेलिया में एक साथ नहीं बस सकते थे, इसलिए उन्हें लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप (दूर रहकर रिश्ता निभाना) में रहना पड़ा. उनकी कहानी में एक और मोड़ तब आया जब फरवरी 2026 में उनके पहले बच्चे, बेटी मरियम का जन्म हुआ. हालाँकि, रबीक उसके जन्म के समय मौजूद नहीं रह सके क्योंकि उन्हें ऑस्ट्रेलियाई वीज़ा नहीं मिल पाया था. उन्हें अपनी बेटी का पासपोर्ट मिलने तक इंतज़ार करना पड़ा, जिसके बाद ही वे आख़िरकार मिल सके.

बेटी-बीवी से नहीं मिल पाता शख्स

मरियम के जन्म के लगभग दो महीने बाद, रबीक आख़िरकार अपनी बेटी से मिले. लोरेना ने बताया कि यह जोड़ा अभी भी एक ही छत के नीचे रहने का इंतज़ार कर रहा है. उन्होंने बताया कि रबीक सही वीज़ा के बिना ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते. पार्टनर वीज़ा की लागत लगभग A$11,700 (लगभग 7.9 लाख रुपये) है, और इसके अलावा वकील की फ़ीस के तौर पर लगभग A$9,700 (लगभग 6.5 लाख रुपये) लगते हैं.

भारत में क्यों नहीं बस जाती महिला

लोरेना ने यह भी बताया कि भारत में काफ़ी समय बिताने के बावजूद वो स्थायी रूप से भारत क्यों नहीं चली गईं. उन्होंने बताया, “मेरे माता-पिता और परिवार ऑस्ट्रेलिया में हैं और मैंने वहाँ परमानेंट टीचिंग की नौकरी पाने के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए इसे छोड़ना आसान नहीं है. हालाँकि, अभी मैं मैटरनिटी लीव पर हूँ और अपना ज़्यादातर समय भारत में बिता रही हूँ, और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है.

MP Crime: पूरे मोहल्ले ने सुनी प्राइवेट ऑडियो! पत्नी ने कुछ यूं किया पति के अवैध संबंध को एक्सपोज; फिर प्रेमिका ने…