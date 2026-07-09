900 साल पुरानी कार्तिकेय मूर्ति से लेकर नंदी तक, ऑस्ट्रेलिया से लौट रहे भारत के 3 अनमोल धरोहर; कैसे पहुंचीं ये विदेश?

Australia Returns Indian Artefacts: पीएम नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा भारत के ऐतिहासिक खज़ानों की वापसी के साथ हुआ है. सालों पहले तमिलनाडु के मंदिरों से चोरी होकर विदेश पहुंची तीन दुर्लभ भारतीय धरोहरें अब वापस अपने देश लौट रही हैं. इनमें चोल काल की भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा, 14वीं सदी की नंदी की मूर्ति और देवी भद्रकाली से जुड़ा एक दुर्लभ त्रिशूल शामिल है.

इन ऐतिहासिक धरोहरों की पहचान तमिलनाडु आइडल विंग CID की जांच के बाद हुई और दोनों देशों के कानूनी सहयोग से अब इन्हें भारत लाया जा रहा है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें इन तीनों अनमोल धरोहरों का इतिहास, धार्मिक महत्व और आखिर ये कैसे विदेश पहुंचीं.

म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी (MLAT) के तहत वापसी

ये तीन पुरानी चीज़ें, जो अभी ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गैलरी में रखी हैं, उन्हें म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी (MLAT) के तहत वापस लाया जा रहा है. तमिलनाडु आइडल विंग CID की जांच में यह पता चला है कि इन्हें तमिलनाडु के मंदिरों से हटाकर विदेश में तस्करी कर दिया गया था. दुनिया भर के कई म्यूज़ियम कलेक्शन के उलट, दक्षिण भारतीय मंदिरों की चीज़ें कभी भी कांच के पीछे रखने के लिए नहीं बनाई गई थीं और ये मध्यकालीन समय में मंदिर की ज़िंदगी का हिस्सा थीं. ये पवित्र मूर्तियां आज़ादी के बाद के दशकों में समुद्र पार करके ऑस्ट्रेलिया पहुंचीं. इनके साथ भारत के इतिहास का एक हिस्सा भी गया, जिसे अब वापस लाया जा रहा है.

छह सिर वाली कार्तिकेय की मूर्ति

भारत लौट रही चीज़ों में षण्मुख की एक पत्थर की मूर्ति भी है, जो कार्तिकेय का छह सिर वाला रूप है, जिसे अलग-अलग परंपराओं में मुरुगन, स्कंद और सुब्रमण्य के नाम से जाना जाता है. लगभग नौ सदियों पहले बनाई गई यह मूर्ति उस मंदिर से बहुत दूर चली गई है जिसके लिए इसे पहली बार सोचा गया था; अब यह अपने घर की यात्रा शुरू कर रही है. इसकी सही जगह तमिलनाडु में कुंभकोणम के पास मनंबदी में नागनाथस्वामी मंदिर है.

चोल काल में बना और राजेंद्र चोल I के शासनकाल से जुड़ा, इस मंदिर में ऐसे शिलालेख हैं जो न केवल राजाओं और जीतों के बारे में बताते हैं, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन, ज़मीन के अनुदान, टैक्स और एक मध्ययुगीन राज्य के व्यवस्थित कामकाज के बारे में भी बताते हैं. सदियों से कार्तिकेय के छह सिरों के कई मतलब निकाले गए हैं. एक परंपरा उनमें छह दिशाएं देखती है; दूसरी, ज्ञान, ताकत, शोहरत, खुशहाली, वैराग्य और ज्ञान के छह गुण.

कृतिका तारामंडल के छह तारों से जोड़ती है

एक और बात उन्हें कृतिका तारामंडल के छह तारों से जोड़ती है, जिनकी दिव्य माताओं के बारे में माना जाता है कि उन्होंने दिव्य बच्चे का पालन-पोषण किया था. चाहे इसे इतिहास, पौराणिक कथा या आस्था के तौर पर देखा जाए, ये व्याख्याएं बताती हैं कि मध्यकालीन भारत में धर्म, कल्पना और रोजमर्रा की ज़िंदगी कितनी बारीकी से एक साथ बुनी हुई थी.

तमिलनाडु में, कार्तिकेय को भगवान मुरुगन के रूप में पूजा जाता है और उनका स्थान किसी भी दूसरे देवता से अलग है. उन्हें तमिल भूमि का रक्षक माना जाता है, और राज्य के कुछ सबसे मशहूर तीर्थस्थल, जैसे पलानी, तिरुचेंदूर और स्वामीमलाई, उनकी पूजा के लिए समर्पित हैं.

मूर्ति खुद लगभग 130 सेंटीमीटर ऊंची

यह परिपक्व चोल परंपरा को दिखाती है, जहां ध्यान से किया गया अनुपात, नपा-तुला अलंकरण और शांत संतुलन पत्थर को जीवन का रूप देते हैं, जबकि एक पवित्र मूर्ति से अपेक्षित शांत गरिमा को बनाए रखते हैं.

नंदी: शिव मंदिरों के खामोश रखवाले

दूसरी चीज़ नंदी की पत्थर की मूर्ति है, जो भगवान शिव का पवित्र बैल और वाहन है. वापस लाई गई यह मूर्ति आज के तिरुवरूर ज़िले के कडुवनकुडी में कैलाशनाथर मंदिर की है और 13वीं और 16वीं सदी के बीच की है. एक मीटर लंबा नंदी एक ही पत्थर से बना है और कुछ हद तक उस समय के कारीगरों की मूर्ति बनाने की महारत को दिखाता है.

हालांकि मूर्ति विंग ने इसकी फाइनेंशियल कीमत लगभग 4 करोड़ रुपये आंकी है, लेकिन मूर्ति की ऐतिहासिक अहमियत को बाज़ार के हिसाब से नहीं आंका जा सकता. यह सदियों से एक मंदिर में खड़ी है जहां बदलते राज्यों, कॉलोनियल राज और मॉडर्न इंडिया में रोज़ाना पूजा होती रही.

भद्रकाली के साथ एक दुर्लभ पूजा वाला त्रिशूल

भारत वापस आने वाली तीन चीज़ों में से एक सबसे अलग है. यह न तो किसी मंदिर में रखी पत्थर की मूर्ति है और न ही पूजा में ले जाई जाने वाली कांसे की मूर्ति है. यह एक पारंपरिक मेटल का त्रिशूल है, जिस पर देवी भद्रकाली की मूर्ति बनी है, जो कभी मंदिर में सुरक्षा का एक शक्तिशाली प्रतीक था. यह त्रिशूल तमिलनाडु के श्री काशिविस्वनाथस्वामी मंदिर से आया है और चोल काल के आखिर का है. लगभग 46 सेंटीमीटर ऊंचा और एक मीटर से ज़्यादा चौड़ा, इसे सिर्फ़ तारीफ़ के लिए नहीं बनाया गया था. यह मंदिर के जीवन का हिस्सा था.

त्योहारों और धार्मिक जुलूसों के दौरान, यह रस्मों के साथ होता था, जो भक्तों को देवी की मौजूदगी और समुदाय के रक्षक के रूप में उनकी भूमिका की याद दिलाता था. कई लोगों के लिए, त्रिशूल सीधे भगवान शिव से जुड़ा होता है. फिर भी, दक्षिण भारत की कई परंपराओं में, यह देवी का भी उतना ही प्रतीक है. भद्रकाली, उनके भयंकर रूपों में से एक, त्रिशूल को सिर्फ़ विनाश के प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि ताकत, न्याय और सुरक्षा के संकेत के रूप में धारण करती हैं. सदियों से मंदिरों में लगी पत्थर की मूर्तियों के उलट, इस त्रिशूल जैसी पूजा की चीज़ों का इस्तेमाल रस्मों में बार-बार किया जाता है.

चीज़ों का पता कैसे चला

चोरी हुई पुरानी चीज़ों को वापस पाना शायद ही कभी कोई जल्दी होने वाला प्रोसेस होता है. चोरी हुई पुरानी चीज़ को वापस पाना एक ही फ़ैसले का मामला होता है. ज़्यादातर, यह एक लंबी खोज का अंत होता है, जो अक्सर आर्काइव्ज़ और कोर्ट रूम से गुजरती है, बॉर्डर और डिप्लोमैटिक चैनल पार करती है, इससे पहले कि कोई चीज़ आख़िरकार उस जमीन पर वापस मिल जाए जहाँ से उसे लिया गया था.

इन तीन पुरानी चीज़ों की कहानी 2016 में शुरू हुई, जब तमिलनाडु आइडल विंग CID ने फ़र्स्ट इन्फ़ॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) दर्ज कीं. इस प्रोसेस में सबसे पहले मंदिर के रिकॉर्ड की जांच की गई, पुरानी तस्वीरें, सरकारी आर्काइव्ज़ और म्यूज़ियम कैटलॉग टेबल पर रखे गए ताकि यह पता लगाया जा सके कि चीज़ें कभी कहाँ रखी थीं और वे देश से कैसे बाहर गईं.

ऑस्ट्रेलियाई अधिकारी पुरानी चीज़ों को वापस देने के लिए हुए राजी

सबूतों की यह चेन पूरी होने के बाद ही भारत ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी (MLAT) के जरिए उन्हें वापस लाने की मांग की, जिसके तहत ऑस्ट्रेलियाई अधिकारी पुरानी चीज़ों को वापस लाने के लिए राज़ी हो गए. ऐसी जांच के सेंटर में प्रोवेंस होता है, यानी किसी कलाकृति के मालिकाना हक और मूवमेंट का डॉक्यूमेंटेड इतिहास.

हाल के सालों में, दुनिया भर में म्यूज़ियम प्रैक्टिस में प्रोवेंस की अहमियत बढ़ गई है. संस्थाएं अब पहले से ज़्यादा बारीकी से जांच करती हैं कि क्या चीज़ें उनके कलेक्शन में कानूनी और नैतिक तरीकों से आई हैं. जहां सबूत चोरी या गैर-कानूनी एक्सपोर्ट की ओर इशारा करते हैं, वहां म्यूज़ियम और सरकारें उन्हें वापस लाने में मदद करने के लिए ओरिजिनल देश के साथ मिलकर काम करती हैं.