August 2026 Dry Days: पार्टी का प्लान है? अगस्त में कई दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें, अभी नोट कर लें तारीख

August 2026 Dry Days: अगर आप इस अगस्त में कोई हाउस पार्टी, वीकेंड गेट-टुगेदर या सेलिब्रेशन प्लान कर रहे हैं, तो शराब खरीदने से पहले महीने का ड्राई डे कैलेंडर देख लेना सही रहेगा. कई दूसरे महीनों की तुलना में, जिनमें शराब पर कई तरह की पाबंदियां होती हैं, अगस्त 2026 में भारत के कई हिस्सों में सिर्फ़ दो बड़े ड्राई डे होने की उम्मीद है.

15 अगस्त

पहला बड़ा ड्राई डे शनिवार, 15 अगस्त को पड़ेगा, जब देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा. जैसा कि हर साल होता है, इस नेशनल हॉलिडे के मौके पर पूरे देश में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी. हालांकि इस रोक का बड़े पैमाने पर पालन किया जा रहा है, लेकिन अलग-अलग राज्य सरकारों और लोकल एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा जारी नोटिफिकेशन के आधार पर इसे ठीक से लागू किया जा सकता है.

25 अगस्त (मंगलवार): ईद-ए-मिलाद

दूसरा ड्राई डे मंगलवार, 25 अगस्त को ईद-ए-मिलाद के मौके पर रखा गया है. कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पारंपरिक रूप से इस धार्मिक त्योहार को मनाने के लिए शराब की बिक्री रोक देते हैं, हालांकि आखिरी फैसला लोकल अधिकारियों का होता है.

इन तारीखों पर, शराब की दुकानें, वाइन स्टोर, बार, पब, रेस्टोरेंट और दूसरी लाइसेंस वाली जगहें जो शराब परोसती या बेचती हैं, बंद रह सकती हैं. हालांकि, यात्रियों और कस्टमर्स को लोकल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि नियम एक राज्य या शहर से दूसरे राज्य में अलग-अलग हो सकते हैं.

ड्राई डे क्या है?

ड्राई डे सरकार का घोषित दिन होता है जिस दिन शराब की बिक्री पर रोक होती है. ऐसी पाबंदियां आमतौर पर नेशनल छुट्टियों, धार्मिक त्योहारों, चुनाव के दिनों और दूसरे मौकों पर लागू होती हैं, जब अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल या कानून-व्यवस्था की वजहों से शराब की बिक्री पर रोक लगाना सही समझते हैं.

अगस्त 2026 के लिए अभी सिर्फ़ दो बड़े ड्राई डे तय हैं, इसलिए जो लोग जश्न मनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, वे पहले से इंतज़ाम कर सकते हैं और तारीखों के करीब आने पर जारी होने वाले किसी भी दूसरे राज्य-खास नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी रख सकते हैं.