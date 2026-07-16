सोनम वांगचुक के समर्थन में आये एक्टर अतुल कुलकर्णी, करेंगे भूख हड़ताल, सरकार से किया विशेष आग्रह

सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के समर्थन में अब बॉलीवुड सेलेब्रिटी भी आगे आ रहे हैं. हाल ही में अभिनेता अतुल कुलकर्णी ने शिक्षाविद और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में 16 जुलाई को अपने घर पर एक दिवसीय भूख हड़ताल करने की घोषणा की है.

बुधवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने सरकार से वांगचुक से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया, जिनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 19वें दिन में प्रवेश कर चुकी है. बता दें कि वांगचुक NEET परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर हैं.

एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे अतुल कुलकर्णी

कुलकर्णी ने वांगचुक की चिंताओं से सहानुभूति रखने वाले लोगों से उनके संदेश को शेयर करने और एक दिवसीय भूख हड़ताल में भाग लेने की अपील की. ​​अतुल ने कहा कि उनका यह निर्णय वांगचुक और उनके साथियों के दर्द को समझने और सरकार से इस मामले पर संवेदनशीलता से प्रतिक्रिया देने का आग्रह करने की इच्छा से प्रेरित है. इंस्टाग्राम पर शेयर किये गए वीडियो में कुलकर्णी ने कहा, “कल, 16 जुलाई को, मैं अपने घर से एक दिन की भूख हड़ताल करूंगा. इस उपवास के पीछे दो कारण हैं. पहला, मैं सोनम जी और उनके साथियों के दर्द को महसूस करना चाहता हूं. दूसरा, मैं हमारी सरकार से इस मामले के प्रति संवेदनशीलता दिखाने का अनुरोध करना चाहता हूं.”

उन्होंने कहा कि वांगचुक और उनके समर्थकों का मानना ​​है कि उनकी मांगों के पीछे गंभीर कारण हैं, लेकिन सरकार का दृष्टिकोण अलग प्रतीत होता है. उन्होंने कहा, “मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि हमारी सरकार असंवेदनशील है, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि हमारी सरकार लोगों की पीड़ा को समझते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त करती है. शायद इस मामले में कुछ गलतफहमियां हैं, जिनके कारण यह संवेदनशीलता व्यक्त नहीं हो पा रही है और संवाद नहीं हो पा रहा है.” इसके बाद कुलकर्णी ने सरकार से तत्काल बातचीत शुरू करने का आग्रह किया. इसके अलावा अभिनेता ने दूसरों से भी इस मुहिम में शामिल होने का आह्वान किया, अगर वे इससे सहमत हों.

कई बॉलीवुड सेलेब्रिटी कर रहे वांगचुक का समर्थन

पिछले कुछ दिनों में शबाना आज़मी, अभय देओल, ज़ीनत अमान, अनुराग कश्यप और ओमी वैद्य सहित कई अन्य हस्तियों ने भी वांगचुक की भूख हड़ताल के दौरान उनका समर्थन किया है. वांगचुक फिलहाल दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं. वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) से जुड़ी अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जारी रखे हुए हैं. कुलकर्णी की घोषणा से वांगचुक के अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन को और समर्थन मिला है, साथ ही उन्होंने तत्काल बातचीत का आह्वान भी दोहराया है.