Atal Bihari Vajpayee Birthday Special: मैं ऐराब… मैं वितार…पढ़िए अटल जी की वो कविता और पत्र जो कभी प्रकाशित ही नहीं हुई!

पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के एक चमकते सितारे थे. कवि हृदय अटलजी की रचनाओं में आम आदमी के संघर्षों और भारत की सभ्यता और संस्कृति की गहरी छाप दिखती है. अटलजी राजनीति में जितने महान थे, उतने ही रिश्तों को निभाने में भी थे. परिवार के बड़े होने के नाते, वह सभी के लिए सुलभ और स्नेही थे. उन्होंने बचपन के दोस्तों, पार्टी कार्यकर्ताओं और पड़ोसियों से लगातार संपर्क बनाए रखा. एक खास बात यह थी कि वह खुद खत लिखते थे और संवेदनशीलता से जवाब देते थे. उनकी 101वीं जयंती पर, उनके चुने हुए खत और कविताएँ पढ़ें, जो उस अटल को दिखाते हैं जो मानते थे कि राजनीति सत्ता के बारे में नहीं, बल्कि सेवा के बारे में है.

अपने भतीजे के साथ पत्राचार

अगर आपको धन या शोहरत की लालसा नहीं है, तो आप मैदान में उतर सकते हैं

उनके भतीजे राजकिशोर ने अटलजी को खत लिखकर राजनीति में आने वाले युवाओं के बारे में पूछा था. अटलजी ने लिखा “अपना रास्ता खुद तय करो। अगर तुम्हारा फैसला पक्का है, और तुम्हें धन या शोहरत की लालसा नहीं है, तो तुम सब कुछ छोड़कर मैदान में उतर सकते हो.”

हमें महाभारत नहीं, महान भारत चाहिए

एक और खत के जवाब में, अटलजी ने अपने भतीजे को सलाह के लिए धन्यवाद दिया और लिखा “तुमने बहुत समय बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। महाभारत युद्ध ने भारत को बर्बाद कर दिया था. इसलिए, हमें महाभारत नहीं, बल्कि एक महान भारत चाहिए.”

1979: एक खत में संकेत दिया

1979 में सरकार गिरने के बाद, अटलजी ने एक खत में नई पार्टी बनाने का संकेत दिया था. उन्होंने कहा “रास्ते से भटकने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन रणनीति निश्चित रूप से बदल सकती है.” बीजेपी का गठन अप्रैल 1980 में हुआ था.

पोते के एडमिशन के अनुरोध के जवाब में, उन्होंने कहा – बहुत देर हो गई है

सिफारिशों का चलन तब भी था. अटलजी सीधे तौर पर सिफारिशों के समर्थक नहीं लगते थे. शायद इसीलिए उन्होंने किसी परिचित के लिए स्कूल एडमिशन के लिए सिफारिश नहीं की और लिखा कि “बहुत देर हो गई है.”

अटलजी की अप्रकाशित कविता: “अद्वितीय, अजेय अटल”

मध्य प्रदेश की यात्रा के दौरान, अटलजी उज्जैन में अपने बचपन के दोस्त, एडवोकेट बी.एस. डोंगरे के घर रुके थे. रात भर रुकने के दौरान, कविता पाठ और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा एक दुर्लभ घटना थी. उस दौरान उन्होंने एक कविता लिखी थी.

एक अप्रकाशित कविता पढ़ें (16 मई, 1985 को रचित):

मैं ऐराब

मैं वितार

मैं मीमांसक

मैं विस्तार

मैं विग्रही

मैं विध्वंसक

पर मैं ऋषि जैमिनी नहीं

ना मैं अथर्व पुत्र दधीचि

ना मैं गंधर्व पुत्र

फिर भी अपेक्षा है

श्री राम से उनके पैरों में रहकर पाषाण से अहिल्या होने की

शब्दों के अर्थ:

ऐराब: शतरंज में बादशाह की जान बचाने के लिए किसी मोहरे को बीच में लाना

विग्रही: युद्ध करने वाला

वितार: एक पुच्छल तारा

विध्वंसक: नाश करने वाला

मीमांसा: समीक्षक या आलोचक