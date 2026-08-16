पाकिस्तानी हसीना का आया शादी का पैगाम, अटल जी ने दहेज में मांग लिया पूरा पाकिस्तान; वाजपेयी जी का वो मजेदार किस्सा!

Atal Bihari Vajpayee Death Anniversary: पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि 16 अगस्त, 2026 यानी आज है. देश पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी आठवीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे रहा है. प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में अटल जी के स्मारक ‘सदैव अटल’ पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. उनके साथ अन्य नेता भी श्रद्धांजलि देने के लिए स्मारक पर जाएंगे. ऐसे में आज हम उनको याद करते हुए उनसे जुड़ी एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो शायद ही आप जानते होंगे.

वाजपेयी का दिलचस्प किस्सा

दरअसल, रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने बताया था कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का कद उनके द्वारा संभाले गए पदों से नहीं, बल्कि उनके काम और व्यक्तित्व से तय होता था. वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित एक काव्य गोष्ठी में बोलते हुए, सिंह ने कहा कि जहां कुछ लोग अपने आधिकारिक पदों की वजह से सम्मान पाते हैं, वहीं बाकी लोग बिना किसी पद पर रहे भी अपने कामों और चरित्र से सम्मान अर्जित करते हैं. उन्होंने कहा, ‘अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे ही व्यक्ति थे.’ इतना ही नहीं इस दौरान, रक्षा मंत्री ने एक घटना का भी जिक्र किया, जिसमें एक अविवाहित पाकिस्तानी महिला वाजपेयी के भाषण से प्रभावित होकर उन्हें शादी का प्रस्ताव देती है और बदले में कश्मीर को तोहफे के रूप में मांगती है.

वाजपेयी ने दहेज में मांगा पूरा पाकिस्तान

इस अनोखी घंटा के बारे में जानकारी देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान यात्रा के दौरान, एक महिला ने वाजपेयी से पूछा, ‘क्या आप मुझसे शादी करेंगे और बदले में मुझे कश्मीर देंगे?’ वाजपेयी अपनी वाक्पटुता के लिए जाने जाते थे और उनकी हाजिरजवाबी भी उतनी ही बेमिसाल थी. उन्होंने महिला से साफ तौर पर कहा कि वो उससे शादी करने को तैयार हैं, लेकिन दहेज में पूरा पाकिस्तान मांगेंगे. इतना ही नहीं राजनाथ ने आगे कहा, ‘वाजपेयी में गजब की हास्य-बोध क्षमता थी. यह जवाब न केवल उनकी हाजिरजवाबी को दर्शाता है, बल्कि उनकी कूटनीतिक समझ, सूझबूझ और कश्मीर के मुद्दे पर अडिग रहने की क्षमता को भी प्रदर्शित करता है.’