अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने PM मोदी से की मुलाकात, प्रधानमंत्री ने गर्मजोशी से किया स्वागत…Video आया सामने

Shubhanshu Shukla Met PM Modi: भारतीय अंतरिक्ष यात्री कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास रचकर भारत लौट आए हैं। वहां पहुंचते ही उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। आज कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी से मुलाकात की। इसका एक वीडियो भी सामने आया है।
#WATCH | Group Captain Shubhanshu Shukla, who was the pilot of Axiom-4 Space Mission to the International Space Station (ISS), meets Prime Minister Narendra Modi. pic.twitter.com/0uvclu9V2b
आगे की खबर अपडेट की जा रही…