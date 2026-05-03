पश्चिम बंगाल समेत चार राज्यों में कल मतगणना, कैसे होती है वोटों की गिनती? आसान भाषा में समझें पूरी प्रक्रिया

Vote Counting Rules 2026 Explained: भारत के पांच प्रमुख राज्यों में सोमवार यानी 4 मई 2026 को विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित किए जाएंगे. इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी शामिल है. देश की वोटों की गिनती की प्रक्रिया एक बहुत ही व्यवस्थित और पारदर्शी प्रक्रिया है, जो भारत के चुनाव आयोग की देखरेख में की जाती है.

सील की गई मशीनों से लेकर अंतिम नतीजों तक, हर कदम पर सटीकता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कड़े नियमों का पालन किया जाता है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि मतगणना के दौरान किन नियमों का पालन किया जाता है.

गिनती से पहले कड़ी सुरक्षा

वोटिंग खत्म होने के बाद EVMs (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें) को पोलिंग एजेंटों की मौजूदगी में सील किया जाता है, मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच ‘स्ट्रॉन्ग रूम’ (सुरक्षित कमरों) में ले जाया जाता है. CCTV से निगरानी और 24×7 मॉनिटरिंग की जाती है. उम्मीदवारों के प्रतिनिधि स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर निगरानी रख सकते हैं. गिनती के दिन तक कोई भी मशीन नहीं खोली जाती है. गिनती का दिन सुबह 8:00 बजे शुरू हो जाता है. गिनती केंद्र हर निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से बनाए जाते हैं. केवल अधिकृत कर्मचारियों और गिनती एजेंटों को ही अंदर जाने की अनुमति होती है. यह प्रक्रिया पूरे देश में सभी सीटों के लिए एक साथ शुरू होती है.

पहला कदम: पोस्टल बैलेट की गिनती

EVMs खोलने से पहले पोस्टल बैलेट कि गिनती होती है, इनमें इन लोगों के वोट शामिल होते हैं:

सेवा मतदाता (सशस्त्र बल)

ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारी

वरिष्ठ नागरिक (जहां लागू हो)

ये वोट शुरुआती रुझानों पर असर डाल सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इनका प्रतिशत कम होता है.

दूसरा कदम: EVM की गिनती शुरू होती है.

हर EVM में एक खास पोलिंग स्टेशन के वोट होते हैं.

मशीनों को एक-एक करके, अलग-अलग राउंड में खोला जाता है.

हर राउंड में कई पोलिंग स्टेशन शामिल होते है.

वोट कंट्रोल यूनिट पर दिखाए जाते हैं और आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड किए जाते हैं.

गिनती पर्यवेक्षकों की भूमिका

हर टेबल पर एक गिनती पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की देखरेख करता है

एक ‘माइक्रो-ऑब्जर्वर’ नियमों का पालन सुनिश्चित करता है

राजनीतिक पार्टियों के एजेंट हर राउंड की पुष्टि करते हैं

इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और विवाद कम होते हैं.

राउंड-वार गिनती प्रणाली

वोटों की गिनती कई राउंड में की जाती है (यह निर्वाचन क्षेत्र के आकार पर निर्भर करता है) हर राउंड के बाद:

नतीजों की घोषणा की जाती है

रुझानों को सार्वजनिक रूप से अपडेट किया जाता है

अलग-अलग राउंड के बीच वोटों की बढ़त (Leads) में काफी बदलाव आ सकता है.

VVPAT सत्यापन

EVMs पर भरोसा सुनिश्चित करने के लिए:

VVPAT (वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) की पर्चियों की जांच की जाती है.

चुने हुए पोलिंग स्टेशनों (आमतौर पर हर निर्वाचन क्षेत्र में 5) का सत्यापन किया जाता है.

इससे इलेक्ट्रॉनिक नतीजों का कागज़ी रिकॉर्ड के साथ मिलान (Cross-check) किया जाता है.

नतीजों का संकलन और अंतिम घोषणा

सभी दौर पूरे होने के बाद कुल वोटों का संकलन किया जाता है, सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है और रिटर्निंग ऑफिसर आधिकारिक तौर पर नतीजे की घोषणा करते हैं.

नतीजों के बाद क्या होता है

जीतने वाले उम्मीदवारों को चुनाव का प्रमाण पत्र मिलता है.

डेटा चुनाव आयोग के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित किया जाता है.

अगर बहुमत मिल जाता है, तो राजनीतिक पार्टियां सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देती हैं.

यह प्रक्रिया भरोसेमंद क्यों है?

भारत की मतगणना प्रणाली को भरोसेमंद माना जाता है, क्योंकि:

इसमें सत्यापन के कई स्तर मौजूद हैं

हर चरण पर राजनीतिक पार्टियों के एजेंट मौजूद रहते हैं

तकनीक (EVM + VVPAT) से पारदर्शिता बढ़ती है

इस पूरी प्रक्रिया को एक सख़्त कानूनी ढांचा नियंत्रित करता है

सील की गई EVM से लेकर अंतिम घोषणाओं तक, भारत की वोट गिनती की प्रक्रिया को हर कदम पर सुरक्षित, पारदर्शी और सत्यापन योग्य बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर वोट का सही मायने में महत्व हो.