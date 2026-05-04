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इन 5 सीटों पर क्या है मुख्यमंत्रियों का हाल? दो जगहों पर सीएम पीछे, तीन जगहों पर कांटे की टक्कर!

विधानसभा चुनाव 2026 में 5 राज्यों में चुनाव के लिए मतगणना चल रही है. कुछ राज्यों में आ रहे रुझानों के अनुसार, तो सीएम अपनी ही सीट पर पीछे चल रहे हैं. हालांकि ममता बनर्जी व कुछ सीएम अपनी सीट पर मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं.

By: Deepika Pandey | Published: May 4, 2026 12:03:04 PM IST

CM Seats in Assembly Elections 2026
CM Seats in Assembly Elections 2026


CM Seats in Assembly Elections 2026: विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना की जा रही है. बहुत सी सीटों पर बीजेपी आगे है, तो बहुत सी सीटों पर दूसरी पार्टियां. इसी बीच कुछ सीटों पर सत्तारूढ़ दलों के मुख्यमंत्रियों की सीट भी फंसती नजर आ रही है. रुझानों में कुछ सीटों पर राज्यों के सीएम की सीट तक अटक गई है. 10:45 बजे असम की 126 सीटों में 78 सीटों पर बीजेपी आगे है. वहीं 24 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है. केरल में 140 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस 61 सीटों पर आगे है. वहीं CPI(M) 29 सीटों पर आगे है. 

तमिलनाडु में कुल 234 सीटों में से टीवीके 97 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. एडीएमके 66 सीटों पर आगे है. पश्चिम बंगाल में 294 सीटों में से 94 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है. वहीं AITC यानी टीएमसी 55 सीटों पर आगे चल रही है. वहीं पुडुचेरी में कुल 30 सीटों में से 7 पर AINRC आगे है. IND 3 सीटों पर आगे है. 2 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है. आइए जानते हैं इन पांचों राज्यों में सीएम सीट का क्या हाल है?

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क्या हैं सीएम के हाल?

Mamata banerjee

पश्चिम बंगाल की भवानीपुर में ममता बनर्जी 9359 रनों के साथ आगे चल रही हैं. वहीं सुबेन्दु अधिकारी 8461 वोटों के साथ पीछे चल रहे हैं. वो 898 वोटों से पीछे हैं. कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सिस्ट) से श्रीजीब बिस्वास को 11.25 बजे तक केवल 197 वोट मिले.

CM Pinarayi Vijayan

केरल में धर्मडम सीट पर कांग्रेस के एडवोकेट वी.पी अब्दुल राशिद 27869 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं. वहीं सीएम पिनाराई विजयन 26779 वोटों के साथ 1090 वोटों से पीछे हैं. बीजेपी के के. रंजीत 22637 वोटों से पीछे चल रहे हैं. 

CM MK Stalin

तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन 4011 वोटों से पीछे चल रहे हैं. TVK के वी.एस. बाबू 24993 वोटों के साथ आगे बढ़ रहे हैं. वहीं सीएम एमके स्टालिन 20982 वोटों के साथ पीछे चल रहे हैं. AIADMK के नेता पी. संतना कृष्णन 5982 वोटों के साथ आगे बढ़ रहे हैं.

Himanta Biswa Sarma

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा 11939 वोटों से आगे चल रहे हैं. उन्हें अब तक कुल 18805 वोट मिले हैं. वहीं कांग्रेस नेता बिदिशा को 6866 वोट ही मिल सके हैं.

N. Rangasamy

पुडुचेरी के सीएम एन. रंगास्वामी को अब तक कुल 10024 वोट मिले हैं. वे 4441 वोटों से आगे चल रहे हैं. वहीं NMK के ई. विनयगम 5583 वोटों के साथ आगे बढ़ रहे हैं. 

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