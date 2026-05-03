Assembly Elections 2026: विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे ऑनलाइन कैसे देखें? एक क्लिक में जानें किसकी बनेगी सरकार

Assembly Elections Results 2026: देश के पांच राज्यों में हुए 2026 के विधानसभा चुनावों के नतीजों का इंतज़ार आखिरकार खत्म होने वाला है. एग्जिट पोल के अनुमानों के बाद, अब सबकी नज़रें 4 मई, 2026 यानी कल पर टिकी हैं जिस दिन वोटों की गिनती होगी और नतीजे घोषित किए जाएंगे.

असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की 823 विधानसभा सीटों का फैसला इसी दिन होगा. चुनाव आयोग (EC) ने साफ कर दिया है कि वोटों की गिनती सुबह 8:00 बजे शुरू होगी. सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) में दर्ज वोटों की गिनती होगी. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आप विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे ऑनलाइन कैसे देख सकते हैं.

विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे ऑनलाइन कैसे देखें?

विधानसभा चुनाव के नतीजे देखना अब बेहद आसान हो गया है. जैसे-जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ेगी, आप घर बैठे ही सीधे लाइव अपडेट पा सकते हैं. रुझान और अपडेट भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की आधिकारिक वेबसाइट results.eci.gov.in पर 4 मई को सुबह 8:00 बजे से दिखने शुरू हो जाएंगे. यह जानकारी पाने के लिए, आपको सबसे पहले अपना राज्य चुनना होगा. इसके बाद, किसी खास विधानसभा क्षेत्र को चुनकर, आप यह ट्रैक कर सकते हैं कि किस पार्टी का कौन सा उम्मीदवार आगे चल रहा है और कौन पीछे.

दूसरा ऑप्शन क्या है?

इसके अलावा, चुनाव के नतीजे voters.eci.gov.in पर जाकर भी देखे जा सकते हैं. इस बीच, इनखबर चुनावों से जुड़ी खास कवरेज देगा, जहां आप चुनाव वाले राज्यों से जुड़ी सभी ताज़ा खबरें और अपडेट पढ़ सकते हैं. हमारी वेबसाइट आपको नतीजों की पल-पल की जानकारी देगी.