वोटिंग खत्म, फैसला बाकी! कल तय होगा देश के पांच राज्यों का भविष्य, नोट कर लें मतगणना का समय

Assembly Elections 2026 Vote Counting: देश के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में 2026 के विधानसभा चुनावों के नतीजे 4 मई को सुबह 8 बजे से आने शुरू हो जाएंगे. इन नतीजों से 824 विधानसभा सीटों का भविष्य तय होगा. भारत के चुनाव आयोग ने बताया कि वोटों की गिनती सभी निर्वाचन क्षेत्रों में एक साथ की जाएगी.

शुरुआती रुझान पहले एक-दो घंटों में दिखने की उम्मीद है, सुबह तक रुझान और साफ हो जाएंगे और शाम तक अंतिम नतीजे आने की संभावना है. मतदाता ECI की वेबसाइट पर रियल-टाइम अपडेट देख सकते हैं.

विधानसभा चुनाव के नतीजो की पूरी तारीख और वोटों की गिनती का समय

इन चुनावों के लिए वोटिंग अप्रैल में हुई थी; असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को, तमिलनाडु में 23 अप्रैल को, और पश्चिम बंगाल में दो चरणों में – 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोट डाले गए थे. पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई, दोनों चरणों को मिलाकर यह 92% से ज़्यादा रही, जबकि असम में 85.38% लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. तमिलनाडु में 84.69% वोटिंग हुई, उसके बाद केरल में 79.63% और पुडुचेरी में 89.87% वोटिंग दर्ज की गई. विधानसभा चुनावों के नतीजों के लिए वोटो की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी.

पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती की तारीख

पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को होगी. इस बेहद अहम मुकाबले में एक बार फिर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा आमना-सामना देखने को मिल रहा है.

असम विधानसभा चुनाव नतीजे 2026

असम विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग 9 अप्रैल को हुई थी. वहीं नतीजों का एलान 4 मई को किया जाएगा. वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी.

केरल में UDF बनाम LDF बनाम BJP की जंग

केरल में 140 विधायकों को चुनने के लिए 9 अप्रैल को वोट डाले गए थे, और वोटों की गिनती 4 मई को होनी है. LDF लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की उम्मीद कर रही है, जबकि UDF सत्ता-विरोधी लहर (anti-incumbency) का फ़ायदा उठाने की आस लगाए बैठी है, और NDA राज्य में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है.

तमिलनाडु चुनाव नतीजे 2026: DMK बनाम AIADMK मुकाबला

23 अप्रैल को सभी 234 सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग पूरी होने के बाद, तमिलनाडु में अब तक की सबसे ज़्यादा वोटिंग दर्ज की गई, जो 84.80% से भी ज़्यादा थी. वोटों की गिनती 4 मई को होगी, जब राज्य का राजनीतिक भविष्य तय होगा. मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन के नेतृत्व वाली सत्ताधारी पार्टी DMK, अपने शासन और जन-कल्याणकारी कामों के आधार पर एक और कार्यकाल की उम्मीद कर रही है. वहीं, एडप्पादी के. पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली विपक्षी पार्टी AIADMK, सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है. इसी बीच, विजय के नेतृत्व वाली TVK एक नई ताकत बनकर उभरी है, खासकर शहरी और युवा वोटरों के बीच.

पुडुचेरी चुनाव नतीजे 2026 के सीट-वार रुझान

पुडुचेरी विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार, 4 मई को सुबह 8 बजे शुरू होगी. इस केंद्र शासित प्रदेश में 9 अप्रैल को वोटिंग हुई थी, जिसमें 89.87% वोटिंग दर्ज की गई थी.