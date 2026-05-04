पहले दिल्ली में खुद डूबे अरविंद केजरीवाल, फिर बंगाल में ममता दीदी और तमिलनाडु में स्टालिन की डुबोई लुटिया

Arvind Kejriwal Fail Campaign: पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के नतीजों ने न केवल क्षेत्रीय पार्टियों को चौंका दिया है, बल्कि विपक्षी एकता की वकालत करने वाले प्रमुख चेहरों की चुनावी साख पर भी संदेह के बादल डाल दिए हैं. इन चुनावों के बाद जिन लोगों की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, उनमें आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं.

केजरीवाल ने ममता बनर्जी और एम.के. स्टालिन, दोनों को अपना बिना शर्त समर्थन दिया था; हालांकि, जो रुझान अब अंतिम नतीजों में बदल रहे हैं, उनसे पता चलता है कि मतदाताओं ने उनके चुनावी दखल को पूरी तरह से नकार दिया है.

स्टालिन के समर्थन में केजरीवाल का रोडशो

20 अप्रैल, 2026 को चेन्नई के पुलियानथोप इलाके में, केजरीवाल ने स्टालिन के समर्थन में एक रोड शो किया, जिन्हें उन्होंने अपना भाई बताया था. BJP को एक विभाजनकारी पार्टी बताते हुए, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि तमिलनाडु के लोग इससे नफ़रत करते हैं. फिर भी, आज के रुझान बिल्कुल अलग कहानी बयां करते हैं. स्टालिन की DMK तीसरे स्थान पर खिसक गई है, जबकि अभिनेता विजय की नई बनी पार्टी, TVK ने एक बड़ा उलटफेर कर दिया है. भावनात्मक अपील करने की केजरीवाल की रणनीति तमिलनाडु में ज़ाहिर तौर पर कोई नतीजा देने में नाकाम रही है.

ममता दीदी के लिए भी नहीं चला केजरीवाल का प्रचार

26-27 अप्रैल को बंगाल के चुनावी मैदान में उतरते हुए, केजरीवाल ने ममता बनर्जी के पक्ष में ज़ोरदार प्रचार किया. बालीगंज में एक रैली के दौरान, उन्होंने सेना की तैनाती को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कोलकाता और हावड़ा, दोनों जगहों पर रैलियां कीं, जहां ममता बनर्जी के लिए वोट मांगते हुए उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों को “बंगाली संस्कृति पर हमला” बताया.

केजरीवाल की तीखी टिप्पणियां और TMC के समर्थन में की गई रैलियां ज़मीनी स्तर पर कोई सकारात्मक असर डालने में नाकाम रहीं; इसके विपरीत, BJP ने इन हरकतों का सफलतापूर्वक फ़ायदा उठाया, और इन्हें बंगाल का अपमान तथा गुमराह करने वाली राजनीति का उदाहरण बताया. इन दोनों राज्यों के चुनावी नतीजे बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल का प्रभाव, फिलहाल, सीमित ही नज़र आता है. राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख “BJP-विरोधी” चेहरा बनने की उनकी आकांक्षाओं को इन चुनावी हारों की वजह से एक बड़ा झटका लगा है.