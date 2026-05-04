West Bengal Assembly Election Result 2026: मुस्लिम बहुल इलाकों में बज रहा BJP का डंका? अब कहां गईं ममता; देखें मालदा से लेकर मुर्शिदाबाद तक के ताजा रुझान

West Bengal Assembly Election Result 2026: पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों का नतीजा राज्य के जनसांख्यिकीय समीकरण पर भी निर्भर करता है. खास तौर पर उन निर्वाचन क्षेत्रों में जहाँ ‘मुस्लिम-बहुमत’ है. राज्य की 294 सीटों वाली विधानसभा में, सत्ता की चाबी उन निर्वाचन क्षेत्रों में छिपी है जहाँ अल्पसंख्यक मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं. राजनीतिक गलियारों में सबसे अहम सवाल यह घूम रहा है कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी TMC इस बार चुनाव में अपना दम-ख़म दिखा पाई है या नहीं. सवाल उठ रहा है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम किसके साथ हैं या किसको अपना नेता चुनना चाहते हैं TMC या फिर BJP?

पश्चिम बंगाल के इन इलाकों में मुस्लिम आबादी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल में कई मुस्लिम बहुल इलाके हैं. जिन इलाकों में आबादी अच्छी खासी है उनमे मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और नदिया शामिल हैं. चलिए जान लेते हैं यहॉँ कौन बढ़त बनाए हुए है और ऑन जीत हासिल करता दिखाई दे रहा है.

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Murshidabad मुर्शिदाबाद का हाल

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुर्शिदाबाद राज्य का सबसे बड़ा मुस्लिम-बहुल जिला है. बता दें कि यहाँ मुस्लिम आबादी लगभग 65–70% के आसपास है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी इस इलाके की वोटों की गिनती शुरू नहीं हुई है.

Maldaha मालदा

जानकारी के मुताबिक मालदा में करीब 50% से अधिक मुस्लिम आबादी है. ऐसे में अगर यहां के चुनावी रुझानों की बात करें तो यहां भी BJP आगे चल रही है. बता दें कि यहां से GOPAL CHANDRA SAHA बीजेपी उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं.

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BJP नेता का बड़ा दावा

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से सामने आ रहे रुझानों के बीच, BJP नेता सुवेंदु अधिकारी ने एक अहम दावा किया है कि BJP को मुस्लिम-बहुल बूथों में भी बढ़त मिल रही है. उन्होंने कहा कि मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जैसे ज़िलों में मुस्लिम वोट बँट गया है; नतीजतन, तृणमूल कांग्रेस को वैसा एकतरफ़ा समर्थन नहीं मिल रहा है जैसा उसे 2021 या 2024 में मिला था, बल्कि अब उसमें दरारें साफ़ नज़र आ रही हैं. नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में अपनी मज़बूत स्थिति का ज़िक्र करते हुए अधिकारी ने बताया कि पहले चरण में 14 बूथों जिनमें पाँच मुस्लिम-बहुल बूथ भी शामिल थे की वोटों की गिनती के बाद, उन्हें 3,000 से ज़्यादा वोटों की बढ़त हासिल है.

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