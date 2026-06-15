Home > देश > पंजाब में विधानसभा चुनाव की तारीखों में हो सकता है फेरबदल! उत्तराखंड भी सूची में, जानिए क्या है कारण?

पंजाब में विधानसभा चुनाव की तारीखों में हो सकता है फेरबदल! उत्तराखंड भी सूची में, जानिए क्या है कारण?

Punjab news: पंजाब में चुनावों को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है. उम्मीद है कि इस बार पंजाब और उत्तराखंड में चुनाव नवंबर में होने के कयास लग रहे है. इसके पीछे का कारण हरिद्वार में हो रहे कुंभ मेले से भी है. गौरतलब है कि कुंभ का सनातन धर्म में बड़ी आस्था है. इसी कारण चुनाव आयोग पंजाब और उत्तराखंड में चुनाव जल्दी कराने के पक्ष में है.

By: Thakur Dinesh Kumar | Last Updated: June 15, 2026 2:34:07 PM IST

पंजाब और उत्तराखंड चुनाव जल्द होने की संभावना
पंजाब और उत्तराखंड चुनाव जल्द होने की संभावना


Punjab news: पंजाब में चुनावों को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है. उम्मीद है कि इस बार पंजाब और उत्तराखंड में चुनाव नवंबर में होने के कयास लग रहे है. इसके पीछे का कारण हरिद्वार में हो रहे कुंभ मेले से भी है. गौरतलब है कि कुंभ का सनातन धर्म में बड़ी आस्था है. इसी कारण चुनाव आयोग पंजाब और उत्तराखंड में चुनाव जल्दी कराने के पक्ष में है. 
पंजाब में चुनावी सरगर्मियों के बीच कांग्रेस ने भी कमर कस ली है और चुनावी तैयारी में जुट गई है. वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी चुनाव को लेकर काफी शिद्दत से चुनावी तैयारियों में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार नजर आ रहीं है. बीजेपी भी इस बार दिल्ली की तरह आम आदमी पार्टी को सत्ता से उखाड़ने के लिए तत्पर नजर आ रही है.

हरिद्वार कुंभ मेला पंजाब चुनाव जल्द कराने का हो सकता है कारण

जैसा कि हम सभी जानते है कि 14 जनवरी से हरिद्वार का कुंभ मेला शुरू हो रहा है. जिसके कारण पंजाब का चुनाव नवंबर में होने के कयास लग रहे है. सनातन धर्म में बड़ी आस्था का प्रतीक माने जाने वाला कुंभ मेला चुनाव की तारीखों में बड़ा बदलाव लाने में पूरी तरह सक्षम है. कांग्रेस के जानकारों के अनुसार पार्टी को पहले ही अंदाजा है कि नवंबर में चुनाव करवाए जा सकते है. इस कारण पंजाब यूनिट ने भी एक बैठक बुलाकर इस मामले पर चर्चा की है. कांग्रेस ने इस बाबत फैसला लिया है कि अजय माकन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा, जो कि चुनावी तैयारियों की देखरेख करेगी. पंजाब में बीजेपी भी एक्टिव नजर आ रहीं है. 

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उत्तराखंड में भी जल्दी हो सकते है चुनाव

अगर उत्तराखंड चुनाव की बात करें तो यहां भी चुनाव जल्दी हो सकते है, इसका मुख्य कारण जनगणना को बताया जा रहा है. ज्ञात हो कि 1 फरवरी से दूसरे चरण की जनगणना का काम भी शुरू होना है. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 में होने है. इन दोनों राज्यों के चुनाव भी यूपी विधानसभा के साथ होने थे, परंतु कुछ राजनीतिक और धार्मिक कारणों की वजह से इन दोनों राज्यों के चुनाव में कुछ फेरबदल हो सकते है. देवभूमि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, जो कि बीजेपी से है. यूपी भी 2027 में हो रहे विधानसभा चुनावों के बाच चर्चा का विषय बना हुआ है. इन दोनों जगह पर बीजेपी की सरकार है. और हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले का असर चुनाव में पड़ने की पूरी संभावना है. जिसके फलस्वरूप उत्तराखंड औऱ पंजाब में चुनाव समय से पहले होने की प्रबल आशंका है.

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