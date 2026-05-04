80 करोड़ का आलिशान बंगला, घर के अंदर ही जिम-स्विमिंग पूल; Vijay Thalapathy का इतना बेहतरीन है लाइफस्टाइल

Vijay Thalapathy: थलपति विजय एक पैन-इंडिया एक्टर हैं, जो अब पॉलिटिशियन बन गए हैं और उन्होंने 2 फरवरी, 2024 को ‘तमिलगा वेट्री कज़गम’ (TVK) लॉन्च किया. उनका मकसद क्या है? वो 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव सेक्युलर और बराबरी के सिद्धांतों पर जीत हासिल करना चाहते हैं. मौजूदा रुझानों के मुताबिक, ऐसा लग रहा है कि TVK, AIADMK के नेतृत्व वाले गठबंधन के मुकाबले अपनी पकड़ मज़बूत कर रहा है. हालांकि, जब तक एग्जिट पोल के नतीजे घोषित नहीं हो जाते, तब तक पूरी निश्चितता के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता.

80 करोड़ के बंगले में रहते हैं विजय

TVK बनाम AIADMK के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच चल रही खींचतान के बीच, चेन्नई में विजय के समुद्र किनारे बने घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. Housivity की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस घर की कीमत 70 से 80 करोड़ रुपये के बीच होने का अनुमान है. विजय का घर ‘कैसुअरीना ड्राइव, नीलंकरई’ में स्थित है – जो बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा एक शानदार तटीय इलाका है. यह इलाका अपने खूबसूरत नज़ारों और आलीशान रिहायशी प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है. समुद्र किनारे होने की वजह से यहां से न सिर्फ़ चारों ओर के शानदार नज़ारे दिखाई देते हैं, बल्कि इससे प्रॉपर्टी की नैचुरल खूबसूरती और उसकी कुल कीमत भी बढ़ जाती है.

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कैसा है एक्टर का घर

बाहर से देखने पर, यह घर एक साफ़-सुथरे और आधुनिक डिज़ाइन वाला लगता है. एक विशाल दरवाज़ा विजय के घर को ढके रहता है, जिससे घर की प्राइवेसी बनी रहती है. इसी रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रॉपर्टी में एक प्राइवेट जिम, अच्छी तरह से सजे-संवरे बगीचे और एक स्विमिंग पूल भी है. इंटरनेट पर उपलब्ध कुछ तस्वीरों से पता चलता है कि इस राजनेता के घर में फ़र्श से छत तक फैली खिड़कियाँ हैं, जिनसे घर के अंदर काफ़ी रोशनी आती है. क्रॉस-वेंटिलेशन से घर में हवादार माहौल बना रहता है, जबकि ओपन फ़्लोर प्लान और ऊँची छतें घर को और भी ज़्यादा विशाल दिखाती हैं.

कहा जाता है कि घर का लिविंग एरिया पारंपरिक और आधुनिक शैलियों का एक बेहतरीन मेल है, जो विजय की पर्सनैलिटी को दर्शाता है. यहाँ मज़बूत आर्मचेयर, हाथीदांत के रंग के सोफ़े, हाथ से चुनी गई कलाकृतियाँ और लकड़ी की पैनलिंग लगी हुई है. बगीचा एक ऐसी जगह है जहाँ विजय और उनका परिवार आराम कर सकता है या अपने करीबी लोगों के साथ छोटी-मोटी पार्टियाँ कर सकता है. अच्छी तरह से सजे-संवरे लॉन और बगीचे के रास्ते इस आलीशान घर की प्राकृतिक सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं.

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