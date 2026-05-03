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Assembly Election 2026: 4 मई को क्यों होगी सिर्फ 293 सीटों की गिनती? जानिए इसके पीछे की असली वजह!

Assembly Election 2026: 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती सोमवार (4 मई) को होनी है. इन चुनावों में वोटिंग दो चरणों में हुई थी, और नतीजों से यह तय होगा कि क्या तृणमूल कांग्रेस राज्य में फिर से सत्ता में लौटेगी या फिर BJP अपनी पहली जीत हासिल करेगी.

By: Heena Khan | Published: May 3, 2026 12:20:09 PM IST

4 मई को आएंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे
4 मई को आएंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे


Assembly Election 2026: 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती सोमवार (4 मई) को होनी है. इन चुनावों में वोटिंग दो चरणों में हुई थी, और नतीजों से यह तय होगा कि क्या तृणमूल कांग्रेस राज्य में फिर से सत्ता में लौटेगी या फिर BJP अपनी पहली जीत हासिल करेगी. हालाँकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि चुनावी प्रक्रिया अभी भी एक सीट यानी फलता के लिए जारी रहेगी.

कब होंगे फलता में चुनाव 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 29 अप्रैल को हुई वोटिंग के दौरान, वहाँ चुनावी गड़बड़ियों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा डालने के गंभीर आरोप सामने आए थे. नतीजतन, कल कुल 294 सीटों में से 293 सीटों के लिए ही वोटों की गिनती होगी. जबकि एक सीट पर दुबारा शुनाव होना है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फालता पर चुनाव 21 मई को होने हैं. 

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यहाँ कुछ अहम जानकारियाँ दी गई हैं

  • चुनाव आयोग ने 21 मई को फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 पोलिंग बूथों पर दोबारा वोटिंग का आदेश दिया है.
  • यह दोबारा वोटिंग 29 अप्रैल को “गंभीर चुनावी अपराधों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने” के कारण आदेशित की गई थी.
  • आयोग ने कहा कि सभी बूथों पर, जिनमें सहायक पोलिंग स्टेशन भी शामिल हैं, 21 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच
  • दोबारा वोटिंग होगी. यह वोटिंग “स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी” प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए “कड़ी सुरक्षा व्यवस्था” के तहत होगी.
  • चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया कि इस विधानसभा क्षेत्र के लिए वोटों की गिनती 24 मई को होगी.
  • दो चरणों वाले विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को हुए थे, और वोटों की गिनती 4 मई को होनी है.

Tags: Assembly Election 2026Mamta Banerjeewest bengal election
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