Assembly Election 2026: 4 मई को क्यों होगी सिर्फ 293 सीटों की गिनती? जानिए इसके पीछे की असली वजह!

Assembly Election 2026: 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती सोमवार (4 मई) को होनी है. इन चुनावों में वोटिंग दो चरणों में हुई थी, और नतीजों से यह तय होगा कि क्या तृणमूल कांग्रेस राज्य में फिर से सत्ता में लौटेगी या फिर BJP अपनी पहली जीत हासिल करेगी. हालाँकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि चुनावी प्रक्रिया अभी भी एक सीट यानी फलता के लिए जारी रहेगी.

कब होंगे फलता में चुनाव

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 29 अप्रैल को हुई वोटिंग के दौरान, वहाँ चुनावी गड़बड़ियों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा डालने के गंभीर आरोप सामने आए थे. नतीजतन, कल कुल 294 सीटों में से 293 सीटों के लिए ही वोटों की गिनती होगी. जबकि एक सीट पर दुबारा शुनाव होना है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फालता पर चुनाव 21 मई को होने हैं.

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