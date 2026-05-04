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Assembly Election 2026: जीत का एलान पहले ही? ममता के बयान से विपक्ष में बेचैनी; क्या सूरज डूबने तक होगा बड़ा खेला

Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल में चुनावी परिणाम से पहले राजनीति गरमा गई है. ममता बनर्जी लगातार घबराई हुई नजर आ रही हैं. वहीं परिणाम आने से पहले उन्होंने आज अपना पहला बयान जारी किया है

By: Heena Khan | Published: May 4, 2026 1:12:02 PM IST

mamata banerjee
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Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल में चुनावी परिणाम से पहले राजनीति गरमा गई है. ममता बनर्जी लगातार घबराई हुई नजर आ रही हैं. वहीं परिणाम आने से पहले उन्होंने आज अपना पहला बयान जारी किया है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के नतीजों के बारे में ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्हें काउंटिंग सेंटर्स में जाने से रोका जा रहा है. उन्होंने TMC कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो काउंटिंग सेंटर्स छोड़कर न जाएं. अभी तक काउंटिंग के सिर्फ़ चार राउंड पूरे हुए हैं; आखिरी राउंड के बाद TMC ही जीतेगी.

ममता ने खेला आखिरी दाव

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भवानीपुर से TMC उम्मीदवार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि काउंटिंग एजेंट्स और उम्मीदवारों को काउंटिंग सेंटर्स छोड़कर नहीं जाना चाहिए. यह BJP की एक चाल है, जिसके बारे में मैं कल से ही चेतावनी दे रही हूँ. जिसके तहत वो शुरू में खुद को आगे दिखाते हैं. कई जगहों पर उन्होंने काउंटिंग की प्रक्रिया रोक दी है. कल्याणी में वोटिंग मशीनों में गड़बड़ियाँ मिली हैं, जहाँ आँकड़े मेल नहीं खा रहे हैं; TMC को हर तरफ से सेंट्रल फ़ोर्सेस के हाथों परेशान किया जा रहा है.”

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SIR को लेकर बोली ये बात 

इतना ही नहीं इसके आगे ममता जी ने कहा कि उन्होंने SIR सिस्टम का इस्तेमाल करके वोटों में हेराफेरी करने की कोशिश भी की, फिर भी हम 100 से ज़्यादा सीटों पर आगे चल रहे हैं यह बात अभी रिपोर्ट नहीं की जा रही है. जो जानकारी फैलाई जा रही है, वो पूरी तरह से गुमराह करने वाली है. चुनाव आयोग पूरी तरह से अपनी मनमानी कर रहा है, जिसे सेंट्रल फ़ोर्सेस का समर्थन हासिल है. यहाँ तक कि स्थानीय पुलिस भी सेंट्रल फ़ोर्सेस के साथ मिलकर काम कर रही है. मैं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करती हूँ कि वो हिम्मत न हारें; सूरज डूबने तक आप ही जीतेंगे. अभी तक काउंटिंग के सिर्फ़ दो से चार राउंड पूरे हुए हैं, जबकि यह प्रक्रिया आम तौर पर 14 या 18 राउंड तक चलती है; हम जीतेंगे. किसी को भी डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है.”

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Tags: Assembly Election 2026mamata banerjeewest bengal
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