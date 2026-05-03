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जालुकबारी में क्या एक बार फिर परचम लहरा पाएंगे हिमंत बिस्वा सरमा? कितना चुनौती दे रही बिदिशा नियोग

Jalukbari VIP Seat Results 2026 Live: असम के जालुकबारी विधानसभा सीट से असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और कांग्रेस की बिदिशा नियोग के बीच मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है. हालांकि, अब तक हिमंत बिस्वा सरमा का पलड़ा भारी लग रहा है.

By: Sohail Rahman | Published: May 4, 2026 7:27:39 AM IST

जालुकबारी में हिमंत बिस्वा सरमा को टक्कर दे रहीं कांग्रेस की बिदिशा नियोग
जालुकबारी में हिमंत बिस्वा सरमा को टक्कर दे रहीं कांग्रेस की बिदिशा नियोग


Jalukbari VIP Seat Results 2026 Live: असम विधानसभा चुनाव को लेकर 9 अप्रैल को वोटिंग हुई. अब आज यानी सोमवार (04 मई, 2026) को नतीजे आने शुरू हो गए हैं. ऐसे में असम की सबसे हॉट जालुकबारी में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा एक और कार्यकाल के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. जहां उनका मुकाबला कांग्रेस की बिदिशा नियोग से हो रहा है. इसके अलावा, निर्दलीय उम्मीदवार दीपिका दास भी चुनौती देती हुई नजर आएंगी. जैसे-जैसे नतीजे आएंगे. आपको पल-पल की अपडेट दी जाएगी.

इसके अलावा, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जालुकबारी विधानसभा सीट का 2001 से हिमंत बिस्वा सरमा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. ऊपर से ये असम के मुख्यमंत्री भी हैं. ऐसे में उनका जीतना तय माना जा रहा है. हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की उम्मीदवार बिदिशा नियोग हिमंत बिस्वा सरमा को कितनी चुनौती दे पाती हैं.

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Tags: Assembly Election 2026
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