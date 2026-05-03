Home > देश > गुवाहाटी सेंट्रल का दिलचस्प मुकाबला! बीजेपी के दिग्गज नेता विजय कुमार गुप्ता को टक्कर दे रहीं युवा कुंकी चौधरी

गुवाहाटी सेंट्रल का दिलचस्प मुकाबला! बीजेपी के दिग्गज नेता विजय कुमार गुप्ता को टक्कर दे रहीं युवा कुंकी चौधरी

Guwahati Central VIP Seat Results 2026 Live: असम विधानसभा चुनाव में गुवाहाटी सेंट्रल का मुकाबला काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है. क्योंकि इस सीट पर बीजेपी ने वरिष्ठ नेता विजय कुमार गुप्ता को चुनाव मैदान में उतारा है. तो दूसरी तरफ युवा चेहरा कुंकी चौधरी उन्हें टक्कर दे रही हैं.

By: Sohail Rahman | Published: May 4, 2026 7:23:23 AM IST

गुवाहाटी सेंट्रल में युवा बनाम बुजुर्ग का मुकाबला
गुवाहाटी सेंट्रल में युवा बनाम बुजुर्ग का मुकाबला


Guwahati Central VIP Seat Results 2026 Live: असम विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान एक नाम की खूब चर्चा हुई थी. वो कुंकी चौधरी का नाम था. जो पहली बार गुवाबाटी सेंट्रल से अपनी किस्मत आजमा रही हैं. जिसके सामने बीजेपी के कद्दावर नेता विजय कुमार गुप्ता मैदान है. विजय कुमार गुप्ता के बारे में बताया जाता है कि वो असम में बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं. ऐसे में यहां का मुकाबला काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है.

गुवाहाटी सेंट्रल एक हाई-प्रोफाइल नई सीट है, जहां बीजेपी के विजय कुमार गुप्ता और असम जातीय परिषद (AJP) की 27 साल की कुंकी चौधरी के बीच एक पीढ़ीगत मुकाबला देखने को मिल रहा है. शहरी मतदाताओं की विविधता को देखते हुए यह मुकाबला मुख्य रूप से नागरिक मुद्दों और शासन व्यवस्था पर केंद्रित है. मैदान में कई पार्टियों के होने से वोटों का बंटना (vote-splitting) इस चुनाव में एक अहम भूमिका निभा सकता है.

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Tags: Assembly Election 2026
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