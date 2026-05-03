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डिब्रूगढ़ में बीजेपी के उम्मीदवार प्रशंता फुकन को टक्कर दे पाएंगे कमल हजारिका और मैनाक पात्रा?

Dibrugarh VIP Seat Results 2026 Live: डिब्रूगढ़ विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है. जहां बीजेपी के प्रसंता फुकन को वीएसआईपी के कमल हजारिका और एजेपी के मैनााक पात्रा से चुनौती मिलती हुई नजर आ रही है.

By: Sohail Rahman | Published: May 4, 2026 7:24:08 AM IST

डिब्रूगढ़ विधानसभा सीट में हो रहा त्रिकोणीय मुकाबला
डिब्रूगढ़ विधानसभा सीट में हो रहा त्रिकोणीय मुकाबला


Dibrugarh VIP Seat Results 2026 Live: असम विधानसभा चुनाव को लेकर एक ही चरण में 9 अप्रैल को वोट डाले गए. आज यानी सोमवार (4 मई, 2026) को नतीजे आने शुरू हो गए हैं. असम के डिब्रूगढ़ विधानसभा सीट में बीजेपी के प्रशांत फुकन को एजेपी के मैनाक पात्रा और वीएसआईपी के कमल हजारिका चुनौती दे रहे हैं. इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार को 2 क्षेत्रीय पार्टी के उम्मीदवारों से कड़ी चुनौती मिलती हुई नजर आ रही है. इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है. ऊपरी असम में मतदाताओं के मिजाज को भांपने के लिए बेहद अहम बनी हुई है.

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Tags: Assembly Election 2026
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