बदरुद्दीन अजमल बचा पाएंगे अपना किला? बिन्नाकंडी से कौन-कौन से उम्मीदवार दे रहे टक्कर

Binnakandi VIP Seat Results 2026 Live: असम के होजाई जिले में हाल ही में बनी नई विधानसभा सीट बिन्नाकांडी में 2026 में एक ज़ोरदार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है. AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल यहां वापसी की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें AGP के शहाबुद्दीन मजूमदार तथा AJP के रेजाउल करीम चौधरी से कड़ी चुनौती मिल रही है. पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और AIUDF के बीच गठबंधन हुआ था. लेकिन इस बार कांग्रेस और AIUDF अलग-अलग चुनाव लड़ रही हैं. ऐसे में बदरुद्दीन अजमल के लिए ये प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है. ऐसे में इस सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है.