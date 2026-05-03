Home > देश > बदरुद्दीन अजमल बचा पाएंगे अपना किला? बिन्नाकंडी से कौन-कौन से उम्मीदवार दे रहे टक्कर

बदरुद्दीन अजमल बचा पाएंगे अपना किला? बिन्नाकंडी से कौन-कौन से उम्मीदवार दे रहे टक्कर

Binnakandi VIP Seat Results 2026 Live: बिन्नाकंडी विधानसभा सीट में AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल, AGP के शहाबुद्दीन मजूमदार और AJP के रेजाउल करीम चौधरी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है.

By: Sohail Rahman | Published: May 4, 2026 7:24:33 AM IST

बिन्नाकंडी विधानसभा सीट में हो रहा त्रिकोणीय मुकाबला
बिन्नाकंडी विधानसभा सीट में हो रहा त्रिकोणीय मुकाबला


Binnakandi VIP Seat Results 2026 Live: असम के होजाई जिले में हाल ही में बनी नई विधानसभा सीट बिन्नाकांडी में 2026 में एक ज़ोरदार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है. AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल यहां वापसी की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें AGP के शहाबुद्दीन मजूमदार तथा AJP के रेजाउल करीम चौधरी से कड़ी चुनौती मिल रही है. पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और AIUDF के बीच गठबंधन हुआ था. लेकिन इस बार कांग्रेस और AIUDF अलग-अलग चुनाव लड़ रही हैं. ऐसे में बदरुद्दीन अजमल के लिए ये प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है. ऐसे में इस सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है.

Tags: Assembly Election 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ज्यादा पनीर खाने के नुकसान

May 3, 2026

खून बढ़ाने के लिए कौन से फल खाएं?

May 3, 2026

दिल्ली में गर्मियों में घूमने के लिए 5 बेस्ट जगह

May 3, 2026

चेहरे पर टमाटर लगाने के 6 फायदे

May 3, 2026

कौन हैं अभिरामी वेंकटचलम, जिनकी हो रही चर्चा

May 3, 2026

ज्यादा ठंडा पानी पीने के नुकसान

May 2, 2026
बदरुद्दीन अजमल बचा पाएंगे अपना किला? बिन्नाकंडी से कौन-कौन से उम्मीदवार दे रहे टक्कर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बदरुद्दीन अजमल बचा पाएंगे अपना किला? बिन्नाकंडी से कौन-कौन से उम्मीदवार दे रहे टक्कर
बदरुद्दीन अजमल बचा पाएंगे अपना किला? बिन्नाकंडी से कौन-कौन से उम्मीदवार दे रहे टक्कर
बदरुद्दीन अजमल बचा पाएंगे अपना किला? बिन्नाकंडी से कौन-कौन से उम्मीदवार दे रहे टक्कर
बदरुद्दीन अजमल बचा पाएंगे अपना किला? बिन्नाकंडी से कौन-कौन से उम्मीदवार दे रहे टक्कर