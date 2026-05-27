Home > देश > Assam UCC Bill Passed: असम में यनिफॉर्म सिविल कोड बिल हुआ पास, यहां जानें- इसमें क्या-क्या प्रावधान हैं?

Assam UCC Bill Passed: असम में यनिफॉर्म सिविल कोड बिल हुआ पास, यहां जानें- इसमें क्या-क्या प्रावधान हैं?

Assam UCC Bill Passed: गुजरात, उत्तराखंड के बाद असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस विधेयक में क्या-क्या प्रावधान हैं?

By: Sohail Rahman | Published: May 27, 2026 8:18:40 PM IST

असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल हुआ पास
असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल हुआ पास


Assam UCC Bill Passed: असम विधानसभा ने आज यानी बुधवार (27 मई, 2026) को ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड, असम, 2026 बिल’ पास कर दिया. इसके साथ ही उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित तीसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने एक समान कानूनी ढांचा अपनाया है. बुधवार को राज्य विधानसभा में इस बिल को अंतिम मंजूरी के लिए पेश किया गया, जिससे विधायकों के बीच तीखी बहस छिड़ गई.

सदन में बहस के दौरान विपक्षी विधायकों ने प्रस्तावित कानून को लेकर अपनी चिंताओं को जोरदार ढंग से उठाया. उन्होंने कहा कि यह कानून समाज के एक खास तबके के मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाएगा और उनके साथ समझौता करेगा.

You Might Be Interested In

यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल हुआ पास

विपक्ष की आपत्तियों के बावजूद, सत्ता पक्ष ने इस बिल को पास करवा दिया. इसके साथ ही असम उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है जो अलग-अलग पर्सनल कानूनों को छोड़कर एक समान संहिता (यूनिफॉर्म कोड) की ओर बढ़ रहे हैं. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह विधायी कदम राज्य में नागरिक नियमों को लेकर हुई व्यापक राजनीतिक चर्चाओं के बाद उठाया गया है. इस कानून के लागू होने के साथ ही असम उन राज्यों की कतार में शामिल हो गया है, जिन्होंने पहले ही अपने-अपने यूनिफॉर्म सिविल कोड पास कर दिए हैं.

यह भी पढ़ें – देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को मिली रेलवे की मंजूरी, इस रूट पर 75 की स्पीड से दौड़ेगी ये ट्रेन, जानें क्या होगा किराया

इसमें क्या-क्या प्रावधान है?

  • इस कानून के लागू होने के साथ ही राज्य में शादी, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप और संपत्ति के अधिकारों से जुड़े नियमों में पूरी तरह से बदलाव आने वाला है.
  • असम के आदिवासी समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है.
  • बहुविवाह यानी एक से ज्यादा जीवनसाथी रखने की प्रथा पर पूरी तर से रोक लग गया है.
  • इसके अलावा, शादी के लिए कम से कम उम्र पुरुषों के लिए 21 साल और महिलाओं के लिए 18 साल तय की गई है.
  • अब शादी और तलाक को सरकार के पास आधिकारिक तौर पर रजिस्टर करवाना जरूरी होगा, ऐसा न करने पर सजा का प्रावधान होगा.

सजा का प्रावधान

  • अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा शादी करने का दोषी पाया जाता है तो उसे भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 82 के तहत 7 साल तक की जेल हो सकती है.
  • इसके अलावा, जबरदस्ती, डरा-धमकाकर या धोखे से जैसे कि अपनी पहचान छिपाकर शादी करने पर भी 7 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है.
  • बाल विवाह या बिना सहमति के की गई शादी पर 2 साल की सज़ा हो सकती है.
  • इसके अलावा, गैर-कानूनी तरीके से कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना तलाक लेने पर 3 साल की अनिवार्य जेल की सज़ा होगी.
  • तलाकशुदा व्यक्ति पर उसकी दोबारा शादी से पहले गैर-कानूनी शर्तें थोपने पर 3 साल की सज़ा और ₹100,000 का जुर्माना होगा.
  • अगर कोई व्यक्ति ऐसे रिश्ते में शादी करता है जो सामाजिक नियमों के अनुसार वर्जित है तो उसे 6 महीने की जेल और ₹50,000 का जुर्माना होगा.

यह भी पढ़ें – बैलेंस होने पर भी टोल प्लाजा पर नहीं चल रहा FASTag? NHAI ने बताए स्कैन नहीं होने के कुछ कारण

Tags: himanta biswa sarmahome-hero-pos-2
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मिनटों में गायब हो जाएंगे टॉयलेट सीट के दाग, आजमाएं...

May 27, 2026

हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है जौ का सत्तू,...

May 27, 2026

शहतूत खाने के 6 फायदे

May 27, 2026

इन सेलेब्स के हैं जुड़वां बच्चे

May 27, 2026

IPL में किस टीम ने खेले सबसे ज्यादा फाइनल? इस...

May 27, 2026

समंदर किनारे जैकलीन फर्नांडिस ने बिखेरा जलवा, शेयर की Bold...

May 27, 2026
Assam UCC Bill Passed: असम में यनिफॉर्म सिविल कोड बिल हुआ पास, यहां जानें- इसमें क्या-क्या प्रावधान हैं?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Assam UCC Bill Passed: असम में यनिफॉर्म सिविल कोड बिल हुआ पास, यहां जानें- इसमें क्या-क्या प्रावधान हैं?
Assam UCC Bill Passed: असम में यनिफॉर्म सिविल कोड बिल हुआ पास, यहां जानें- इसमें क्या-क्या प्रावधान हैं?
Assam UCC Bill Passed: असम में यनिफॉर्म सिविल कोड बिल हुआ पास, यहां जानें- इसमें क्या-क्या प्रावधान हैं?
Assam UCC Bill Passed: असम में यनिफॉर्म सिविल कोड बिल हुआ पास, यहां जानें- इसमें क्या-क्या प्रावधान हैं?