Assam Train Accident: असम में कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस के 6 डिब्बे पटरी से उतरे, क्या लोको पायलट से हो गई चूक?

Assam Train Accident: पूर्वोत्तर के अहम राज्य असम के दिगारू रेलवे स्टेशन से बड़ी खबर सामने आ रही है. इस स्टेशन पर कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए. सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और रेलवे ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है. नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे के CPRO कपिंजल किशोर शर्मा (Kapinjal Kishore Sharma, CPRO of Northeast Frontier Railway) ने बताया कि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है.

उधर, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार (11 नवंबर, 2026) को सुबह के दौरान असम के कामरूप (मेट्रो) जिले के दिगारू रेलवे स्टेशन पर एक यात्री ट्रेन के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए. नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अनुसार, यह घटना तब हुई जब ट्रेन नंबर 13125 कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस को एक दूसरी ट्रेन को रास्ता देने के लिए दिगारू रेलवे स्टेशन पर रोका जा रहा था.

#WATCH कामरूप, असम: यह वीडियो उस जगह से है जहां पर कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन और 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है। https://t.co/jYrqRgRvmS — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 11, 2026

यह घटना तब हुई जब लोको पायलट ट्रेन की गति को नियंत्रित नहीं कर सका. उधर, नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे के CPRO कपिंजल किशोर शर्मा ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि 11 नवंबर 2026 को सुबह लगभग 06:54 बजे जब ट्रेन नंबर 13125 कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस को दूसरी ट्रेन को रास्ता देने के लिए असम के दिगारू रेलवे स्टेशन पर लाया जा रहा था, तब लोको पायलट ट्रेन की गति को नियंत्रित नहीं कर सके. इसके परिणामस्वरूप ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसमें इंजन के साथ 5 डिब्बे पटरी से उतर गए.

यात्रियों के घायल होने की खबर नहीं

किसी के घायल होने या हताहत होने की कोई खबर नहीं है. यात्रियों को दूसरी ट्रेन से उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया. कपिंजल किशोर शर्मा कहा कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी को कोई चोट नहीं आई है. यात्रियों को दूसरी ट्रेन से उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा है. राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिए गए हैं और महाप्रबंधक (जनरल मैनेजर) अन्य अधिकारियों के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं.

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