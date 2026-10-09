Assam Student Death: पहले बताया ट्रेन में डर लग रहा है, फिर फोन बंद! आंध्र प्रदेश में रेलवे ट्रैक के पास मिली छात्रा की लाश, ट्रेन से मिला अहम सबूत!

Assam Student Death: असम की 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. गुवाहाटी घर लौट रही छात्रा ने ट्रेन में सफर के दौरान अपने परिवार और दोस्तों को मैसेज कर बताया था कि कोच में बहुत भीड़ है और आसपास पुरुष यात्रियों की मौजूदगी से वह डरी हुई है. इसके बाद उसका फोन बंद हो गया और परिवार से संपर्क टूट गया. बैंक की परीक्षा देने घर जा रही छात्रा का बैग ट्रेन के S2 कोच से मिला, जबकि उसका शव आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में रेलवे ट्रैक के पास बरामद हुआ. आखिर उस सफर में क्या हुआ था? पुलिस जांच कर रही है.

डांस ग्रुप के साथ विशाखापत्तनम गई, रात में किया आखिरी मैसेज

यह दिल दहला देने वाली कहानी असम के कामरूप जिले की उस होनहार छात्रा की है, जो गुवाहाटी के बी बरुआ कॉलेज में पढ़ाई करती थी. वह अपने डांस ग्रुप के साथ विशाखापत्तनम गई थी. वापसी का वक्त आया तो उसने 5 अक्टूबर की शाम को ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश की, लेकिन टिकट कंफर्म नहीं हुआ. इसके बाद उसने हार नहीं मानी और सीधे विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पहुंच गई. वहां से उसने असम जाने के लिए विवेक एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 22503) पकड़ी. उसकी मां की शिकायत के मुताबिक, उसने रात करीब 11:50 बजे ट्रेन पकड़ी थी.

ट्रेन के अंदर डर का माहौल? संपर्क टूटते ही परिवार परेशान

ट्रेन के अंदर का सफर उस लड़की के लिए किसी डरावने सपने जैसा बन गया. उसने अपने दोस्तों और परिवार को मैसेज करके बताया कि उसका कोच बुरी तरह से भरा हुआ है और उसके चारों तरफ सिर्फ पुरुष यात्री ही हैं, जिससे उसे काफी डर महसूस हो रहा है. परिवार के साथ उसकी आखिरी बातचीत 6 अक्टूबर को दोपहर या तड़के के आसपास हुई थी, जिसके बाद उसका फोन पहले अनरिचबल हुआ और फिर पूरी तरह स्विच ऑफ हो गया. परिवार ने जब उससे संपर्क टूटने पर चिंता जताई, तो असम में जीआरपी (Government Railway Police) और रेलवे हेल्पलाइन 139 पर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई.

लावारिस हालत में मिला बैग, रेलवे ट्रैक पर मिला शव

जब पुलिस ने ट्रेन के रूट पर छानबीन शुरू की, तो उस लड़की का बैग विवेक एक्सप्रेस के एस2 कोच से बरामद हुआ. उसका सामान ट्रेन के अंदर ही मिलने से यह सवाल खड़े हो गए कि आखिर वह किस स्टेशन पर और कैसे लापता हुई. कुछ ही समय बाद, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के मलयपुरम के पास एक जंगली इलाके में रेलवे ट्रैक के किनारे उसकी लाश मिली. पुलिस और फोरेंसिक टीमें इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी हैं कि क्या यह कोई दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई साजिश थी.

सीसीटीवी फुटेज आई सामने, मुजरिमों की तलाश में पुलिस

इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं. पुलिस विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जिसमें एक अनजान शख्स उस लड़की के साथ देखा गया था. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह आदमी कौन था और क्या उसका इस घटना से कोई संबंध है. फिलहाल मौत की असली वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच का इंतजार किया जा रहा है, ताकि सच्चाई सामने आ सके.

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