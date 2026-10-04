Assam STF: Pakistan को भेज रहा था सुरक्षा बलों की खुफिया जानकारी ? बिहार का 31 साल का युवक असम से गिरफ्तार

Assam Police Arrest Abhishek Kumar: असम पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने बिहार के एक युवक को भारत की सुरक्षा से जुड़ी सेंसिटिव जानकारी पाकिस्तान भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया है. STF का दावा है कि आरोपी एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के संपर्क में था और सुरक्षा बलों से जुड़ी गोपनीय जानकारी शेयर कर रहा था. असम पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने रविवार 4 अक्टूबर 2026 को गुवाहाटी में बिहार के 31 साल के अभिषेक कुमार सिंह को गिरफ्तार किया.

पुलिस के मुताबिक, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले अभिषेक कुमार सिंह को गुवाहाटी के सतगांव थाना इलाके के गांधीनगर में एक किराए के घर से गिरफ्तार किया गया.

क्या वह ISI को जानकारी भेज रहा था?

पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिले शुरुआती इनपुट के आधार पर की गई. STF को जानकारी मिली थी कि अभिषेक कुमार सिंह कथित तौर पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था और उसके एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव (PIO) से संबंध थे. इसके बाद, STF चीफ पार्थ सारथी महंता के नेतृत्व में जांच की गई और आरोपी की गतिविधियों पर नज़र रखी गई.

असम पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी सुरक्षा बलों से जुड़ी गोपनीय और सेंसिटिव जानकारी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को दे रहा था. इसी के आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई. हालांकि, पुलिस ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि कथित तौर पर किस तरह की जानकारी शेयर की जा रही थी और यह एक्टिविटी कब से चल रही थी.

जांच के दौरान जब्त की गई चीजें

गिरफ्तारी के दौरान, STF ने आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद किए. पुलिस का कहना है कि जब्त की गई चीजों की जांच की जा रही है और उम्मीद है कि उनसे मामले से जुड़े अहम सुराग मिलेंगे.

असम पुलिस ने अपने ऑफिशियल बयान में कहा कि यह कार्रवाई मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट से मिली जानकारी के बाद की गई. STF और सोनितपुर पुलिस की जॉइंट, कोऑर्डिनेटेड जांच के दौरान, आरोपी के कथित कॉन्टैक्ट्स और एक्टिविटीज के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद गुवाहाटी में रेड की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

मामले की जांच कर रही पुलिस

पुलिस फिलहाल मामले की पूरी जांच कर रही है. जांच एजेंसियां ​​आरोपी के बड़े कॉन्टैक्ट्स, उसने किन लोगों से बातचीत की और उसने कथित तौर पर पाकिस्तान को कौन सी जानकारी दी, यह पता लगाने में लगी हैं. स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच जारी है और आगे और खुलासे हो सकते हैं.