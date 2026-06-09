Home > देश > टिफिन में बीफ लेकर पहुंचे 5 मुस्लिम छात्र, हिंदू छात्रों का धर्म भ्रष्ट करने की थी कोशिश; अब स्कूल से होंगे बाहर

टिफिन में बीफ लेकर पहुंचे 5 मुस्लिम छात्र, हिंदू छात्रों का धर्म भ्रष्ट करने की थी कोशिश; अब स्कूल से होंगे बाहर

Assam News: असम के गोलपारा में एक सरकारी स्कूल के 5 मुस्लिम छात्रों पर बीफ लेकर आने और हिंदू छात्रों को खिलाने की कोशिश का आरोप लगा है. मामले में तनाव बढ़ गया है, एक छात्र और उसकी मां को हिरासत में लिया गया है. स्कूल में जांच जारी है.

By: Preeti Rajput | Published: June 9, 2026 12:21:44 PM IST

टिफिन में बीफ लेकर पहुंचे 5 मुस्लिम छात्र, हिंदू छात्रों का धर्म भ्रष्ट करने की थी कोशिश
टिफिन में बीफ लेकर पहुंचे 5 मुस्लिम छात्र, हिंदू छात्रों का धर्म भ्रष्ट करने की थी कोशिश


Assam News: असम के गोलपारा से एक ऐसी खबर सामने आई, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. यहां एक सरकारी हाई स्कूल के 5 मुस्लिम छात्रों को स्कूल से निकाला जा सकता है. छात्रों पर आरोप है कि वह टिफिन में बीफ लेकर आए और दो हिंदू छात्रों को खिलाने की कोशिश की. इस मुद्दे को लेकर असम में हंगामा मचा हुआ है. जिस लड़के का टिफिन था, वह हिरासत में ले लिया गया है. उसकी मां को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. मां-बेटे पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया गया है. बता दें कि, छात्रों के खिलाफ हिंदू छात्रों के माता-पिता ने की है. 

बीफ लेकर स्कूल पहुंचे मुस्लिम छात्र

ये मामला बीते शुक्रवार को सामने आया. जब हिंदू लड़कों ने घर जाकर अपने माता-पिता को बताया कि उन्हें बीफ खिलाने की कोशिश की गई. बीफ की बात सुनकर माता-पिता तुरंत शिकायत लेकर स्कूल पहुंच गए. स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष सुब्रत दास ने कहा कि मंगलवार को बैठक की जाएगी और पांच छात्रों को निकालने का प्रस्ताव भी पास किया जाएगा. 

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स्कूल प्रशासन ने जारी किए निर्देश 

स्कूल प्रशासन की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं, कि टिफिन में केवल शाकाहारी भोजन ही लेकर आए. जिला आयुक्त प्रदीप तिमुंग ने कहा कि छात्रों को केवल अंडे लेकर आने की अनुमति दी जा सकती है. मछली या कोई मीट स्कूल में नहीं लाया जा सकता है. स्थानीय ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के नेता मनिदुल इस्लाम ने कहा कि लड़के केवल टिफिन शेयर करने आए थे. लेकिन मामला ज्यादा बढ़ गया. उन्होंने छात्रों की पढ़ाई खराब न होने की अपील की है. 

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अब क्या होगा आगे?

जिला आयुक्त और एसएसपी स्कूल पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं. इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है. स्कूल प्रबंधन और स्थानीय संगठन स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं. यह मामला अब असम में राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है.

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Tags: assam newsGolpara incidentschool controversy Assam
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