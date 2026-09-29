Assam Rifles के जवान की मौत, 4 घायल… भारत-म्यांमार बॉर्डर पर अचानक बरसी गोलियां; उग्रवादी हमले का शक

Assam Rifles Attack: भारत-म्यांमार सीमा पर मंगलवार 29 सितंबर 2026 की सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब पेट्रोलिंग कर रही असम राइफल्स की टीम पर संदिग्ध मिलिटेंट हमला हो गया. अचानक हुई फायरिंग में एक जवान की जान चली गई, जबकि चार अन्य जवान घायल हो गए. घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में ऑपरेशन तेज कर दिया है. शुरुआती जानकी में हमले के पीछे NSCA (K-YA) से जुड़े उग्रवादियों के शामिल होने का शक जताया जा रहा है, हालांकि अभी तक इसी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

सुबह करीब 6:30 बजे हुआ हमला

अधिकारियों के मुताबिक, घटना मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में नामपोंग सर्कल के तहत नामपोंग नाला के पास हुई. उस वक्त 21 असम राइफल्स के जवान भारत-म्यांमार सीमा पर फेंसिंग के काम वाले इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे. इसी दौरान पेट्रोल टीम पर फायरिंग शुरू हो गई.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हमले में 42 वर्षीय हवलदार जानखोकाई कुकी की मौत हो गई. चार अन्य जवान भी घायल हुए हैं. उन्हें इलाज के लिए ले जाया जा रहा है. घायलों की स्थिति को लेकर तत्काल आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

हमले के बाद इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा

घटना की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों ने इलाके में अभियान तेज कर दिया. संदिग्ध हमलावरों की तलाश और उनकी गतिविधियों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है. शुरुआती रिपोर्ट में NSCA (K-YA) से जुड़े उग्रवादियों पर शक जताया गया है. हालांकि, अभी तक हमलावरों की पहचान या संगठन की भूमिका को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. असम राइफल्स के आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है.

पुलिस जुटा रही जानकारी

चांगलांग के पुलिस अधीक्षक किरली पाडू ने भी घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस को भारत-म्यांमार बॉर्डर पर हुई घटना की जानकारी मिली है. उन्होंने चांगलांग पुलिस स्टेशन के अधिकारी से मामले से जुड़ी पूरी जानकारी जुटाने को कहा है.

बता दें कि, चांगलांग का भारत-म्यांमार सीमा क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है. सीमा के इस इलाके और इसके पार सक्रिया विद्रोही संगठनों की गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां यहां लगातार निगरानी रखती हैं.