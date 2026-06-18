विमान हादसे में फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार हुए थे शहीद, आर्थिक सहायता राशि लेकर फरार हुईं पत्नी; पिता ने खड़े किए सवाल

Assam Plane Crash: असम में हुए विमान हादसे में फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार शहीद हो गए थे. जिसके बाद उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था. अब शुभम के परिवार ने अपना दर्द बयां करते हुए रक्षा मंत्री से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है. इस बीच फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पिता अमरेंद्र शर्मा का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने सरकार की ओर से जारी की गई 21 लाख रुपये की आर्थिक सहायता को लेकर सवाल उठाए हैं.

इसके अलावा, उनके पिता ने कहा कि सरकार बलिदान देने वाले परिवारों को मदद देती है, लेकिन मुझे उससे भी वंचित कर दिया गया है. हम काफी गरीब हैं शुभम ही परिवार का सहारा था. उसे खोकर अब कुछ नहीं बचा.

पत्नी श्रेया राय को मिली आर्थिक सहायता

शुभम के शहीद होने की खबर मिलते ही उनकी उनकी कथित पत्नी श्रेया राय आजमगढ़ से बिहार पहुंचीं. उन्होंने शुभम के पार्थिव शरीर के साथ गांव तक यात्रा की और परिवार के साथ अंतिम संस्कार में शामिल भी हुईं, लेकिन इसके बाद जो किया, उससे शुभम के परिवार को बहुत दुख हुआ है. सरकार की ओर से हुलासगंज के सीओ ने 21 लाख रुपये का चेक श्रेया राय को दिया गया, जिसके बारे में शुभम के माता-पिता को नहीं पता था, जब दूसरे दिन पिता अमरेंद्र शर्मा को इस बात का पता चला तो उन्होंने सीओ से संपर्क किया. तो सीओ ने चेक देने की पुष्टि की.

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अमरेंद्र शर्मा ने क्या कहा?

इसके अलावा, अमरेंद्र शर्मा ने कहा कि अगर मेरे बेटे ने सच में श्रेया से शादी की थी तो वह मेरी बहू है और चेक पाने की हकदार भी, लेकिन पत्नी होने का फर्ज भी उन्हें निभाना चाहिए था. पति के श्राद्धकर्म से पहले ही वह चेक लेकर अपने शहर चली गई. लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था. उन्हें परिवार के साथ रहना था, दुख बांटना चाहिए था. इसके अलावा, अमरेंद्र शर्मा ने आगे कहा कि इस बात की जानकारी ना तो सीओ ने दी और न ही श्रेया ने दी. दोनों ने मेरे साथ धोखा दिया.

शुभम और श्रेया एक दूसरे से करते थे प्यार

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुभम और श्रेया एक दूसरे को प्यार करते थे. इस साल नवंबर में दोनों की शादी होनी थी, लेकिन दादी के निधन के कारण शादी 2027 की होली तक टाल दी गई. कोर्ट मैरिज की आधिकारिक जानकारी परिवार को नहीं थी. अमरेंद्र शर्मा ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से गुहार लगाते हुए कहा कि परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए. बेटे की याद और अब इस अन्याय ने उनके दर्द को और बढ़ा दिया है.

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