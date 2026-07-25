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NEET UG Protest: प्रोटेस्ट में शामिल लड़की निकली मंत्री की बेटी, आखिर कौन हैं दिबिसा महंत?

NEET UG Protest: गुवाहाटी के चाचल इलाके में नीट पेपर लीक के विरोध में और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर असम सरकार में मंत्री केशव महंत की बेटी दिबिसा महंत प्रदर्शन करती हुई नजर आईं.

By: Sohail Rahman | Published: July 25, 2026 2:04:57 PM IST

असम के मंत्री केशव महंत की बेटी दिबिसा महंत ने किया प्रदर्शन
असम के मंत्री केशव महंत की बेटी दिबिसा महंत ने किया प्रदर्शन


NEET Paper Leak Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध में और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है. जिसके बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में भी प्रदर्शन शुरू हो गया है. इस बीच, असम के राजस्व मंत्री केशव महंत की बेटी दिबिसा महंत सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई हैं. गुरुवार को वह गुवाहाटी के चाचल इलाके में छात्रों के एक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुईं. प्रदर्शनकारी कथित नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे.

विरोध प्रदर्शन में उनके शामिल होने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है. प्रदर्शन के दौरान उन्हें शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ नारे लगाते हुए देखा गया.

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मंत्री की बेटी ने प्रदर्शन में लिया हिस्सा

दिबिसा ने अन्य छात्रों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, हाथों में प्लेकार्ड लिए और नारे लगाए. यह विरोध प्रदर्शन नीट-यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं पर केंद्रित था, जिसमें प्रतिभागियों ने केंद्र सरकार से जवाबदेही की मांग की.

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कौन हैं केशव महंत?

केशव महंत, असम गण परिषद (AGP) के प्रदेश अध्यक्ष अतुल बोरा के बाद पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं. AGP असम में BJP के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का एक अहम हिस्सा है और महंत 2016 से सरकार में मंत्री पद पर हैं. विरोध प्रदर्शन में महंत की बेटी की मौजूदगी ने खास तौर पर लोगों का ध्यान खींचा क्योंकि उनके पिता असम सरकाम में वरिष्ठ मंत्री है. सबसे बड़ी बात यह है कि यह विरोध प्रदर्शन बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के खिलाफ था, जो उनके पिता की पार्टी की सहयोगी है.

हिमंंत बिस्वा सरमा ने क्या कहा?

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के छात्रों के अधिकारों का पूरा सम्मान करती है. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि यह छात्रों का विरोध प्रदर्शन है और हम उनकी मांगों और तर्कों का सम्मान करते हैं. हमारे प्रधानमंत्री पूरे मामले की गहन जांच कर रहे हैं. साथ ही असम अभी बाढ़ के कारण बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है. हम बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, इसलिए मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे इस प्राकृतिक आपदा पर भी अपना ध्यान केंद्रित करें.

शांतिपूर्ण रहा विरोध प्रदर्शन

छात्रों का विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा और प्रतिभागी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सख्त कार्रवाई की अपनी मांग पर अड़े रहे. पुलिस ने कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली.

यह भी पढ़ें – 10 साल जेल और 10 करोड़ का जुर्माना… पेपर लीक करने वालों पर टूटेगा कानून का शिकंजा! मोदी सरकार का सबसे बड़ा एक्शन

Tags: home-hero-pos-2NEET Paper Leak
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