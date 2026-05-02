जब NOTA ने जीत के अंतर को छोड़ा पीछे? 5 उम्मीदवारों का बिगाड़ दिया खेल, पूरा मामला जान घूम जाएगा दिमाग

Political Kissa: असम में विधानसभा चुनाव (Assembly elections) को लेकर 9 अप्रैल को वोट डाले गए थे. जिसके लिए नतीजे 4 मई को आने वाले हैं. ऐसे में आइए असम विधानसभा चुनाव के ऐसे किस्सों की बात करेंगे जब नोटा (NOTA) विकल्प ने कम से कम 5 उम्मीदवारों को जीत दिलाने में मदद की थी. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है?

असम विधानसभा चुनाव 2021 में नोटा (NOTA) विकल्प ने कम से कम 5 उम्मीदवारों को जीत दिलाने में मदद की थी. वहीं 5 उम्मीदवार असम विधानसभा चुनाव हार गए, क्योंकि जीतने वाले उम्मीदवारों के मुकाबले उनका वोटों का अंतर NOTA को मिले वोटों से काफी कम था. चुनाव आयोग के नतीजों के मुताबिक, नजीरा, बरहमपुर, बिजनी, दुधनोई और तेओक विधानसभा सीटों पर जीत का अंतर NOTA को मिले वोटों से काफी कम था.

किस सीट से किसे मिली जीत?

नजीरा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार देबब्रत सैकिया ने अपने प्रतिद्वंद्वी बीजेपी उम्मीदवार मयूर बोरगोहेन को 683 वोटों के अंतर से हराया.

देबब्रत सैकिया को 52,387 वोट मिले, जबकि मयूर को 51,704 वोट मिले और NOTA विकल्प को 1,470 वोट मिले.

इसी तरह, बरहमपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार जीतू गोस्वामी ने कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश बोरा को 751 वोटों के अंतर से हराया. यहां NOTA विकल्प को 1291 वोट मिले.

बिजनी सीट पर बीपीएफ उम्मीदवार कमल सिंह नारज़री 1,003 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए, जबकि बीजेपी उम्मीदवार अजय कुमार राय 45,733 वोटों के साथ जीते. यहां NOTA विकल्प को 1388 वोट मिले.

तेओक सीट पर एजीपी उम्मीदवार रेनुपोमा राजखोवा 1,350 वोटों के अंतर से जीतीं; उनकी प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार पल्लवी गोगोई को 46,205 वोट मिले, लेकिन NOTA विकल्प को 1,927 वोट मिले.

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2021 के चुनाव में कितने मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना?

2021 के चुनाव में कुल 2,19,578 मतदाताओं ने NOTA विकल्प चुना. असम विधानसभा चुनाव 2021 में सत्ताधारी बीजेपी 60 सीटें जीतकर फिर से सत्ता में लौटी, जबकि उसकी सहयोगी पार्टियों में AGP ने नौ और UPPL ने छह सीटें जीतीं. विपक्षी कांग्रेस ने 29 सीटें जीतीं, जबकि उसकी सहयोगी पार्टियों में AIUDF ने 16, BPF ने चार और CPI(M) ने एक सीट जीती.