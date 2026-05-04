Assam Chunav Results 2026: असम में BJP बहुमत के पार, कांग्रेस की हालत खराब, रुझानों में कौन आगे?

Assam Chunav Results 2026: इस समय पूरे देश की नजरें असम समेत देश के 5 राज्यों में चुनावी मतगणना पर टिकी हुई है. असम के सभी 126 सीटों पर 9 अप्रैल, 2026 को मतदान हुआ था. आज इन सभी सीटों पर मतगणना की जा रही है. शुरुआती रुझान भी आने शुरू हो गए हैं. फिलहाल भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) असम में सबसे आगे चल रही है. शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. इलेक्शन कमीशन के अनुसार, फिलहाल बीजेपी 78 सीटों पर आगे चल रही है.

वहीं, कांग्रेस 25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. असम में सरकार बनाने के लिए 64 सीटों की जरूरत है. असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्वा सरमा अपने विधानसभा क्षेत्र जालुकबारी से आगे चल रहे हैं. इसके अलावा 22 सीटों पर अन्य पार्टियां आगे चल रही हैं. हालांकि चुनाव के अंतिम परिणाम आज यानी 4 मई को शाम तक जारी किए जाएंगे.

हिमंत बिस्वा का गढ़ है जालुकबारी सीट

असम विधानसभा चुनाव में जालुकबारी सीट विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ रही है. इस सीट से असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा लंबे समय से जीतते आ रहे हैं. इस सीट पर 9 अप्रैल को मतदान कराए गए थे. यह सीट गुवाहाटी के पास कामरूप मेट्रो जिले में स्थित है. इस हॉट सीट पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हुई हैं. हालांकि बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस सीट पर कोई दूसरी पार्टी सेंध नहीं लगा सकती है.

बता दें कि सीएस हिमंत बिस्वा सरमा साल 2001 से लगातार इस सीट पर जीत हासिल कर रहे हैं. उन्होंने असम की जालुकबारी सीट से पहली बार साल 1996 में चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद साल 2001 में हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस टिकट पर इस सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की. उसके बाद से 5 बार (कांग्रेस और बीजेपी) इस सीट से विधायक चुने गए. पिछले चुनाव में इस सीट से हिमंत बिस्वा सरमा ने 78 फीसदी से ज्यादा वोट शेयर के साथ एक लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी.

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असम में कांग्रेस का क्या हाल?

असम में कुल 126 सीटों पर वोटों की गिनती की जा रही है. शुरुआती रुझानों में कांग्रेस 21 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. कांग्रेस की ओर से सबसे बड़े उम्मीदवार गौरव गोगोई जोरहाट विधानसभी क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे हैं. यह सीट भी असम के सबसे हॉट सीटों में एक हैं. इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार गौरव गोगोई की टक्कर बीजेपी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी से है.

फिलहाल बीजेपी उम्मीदवार हितेंद्र नाथ गोस्वामी आगे चल रहे हैं. यह सीट कांग्रेस के लिहाज से काफी अहम है, लेकिन उनकी हालत खराब दिखाई दे रही है. हालांकि अभी जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ेगी, वैसे-वैसे तस्वीर साफ होती चली जाएगी. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वोटों की गिनती पूरी होने तक कौन सा उम्मीदवार किस सीट से बाजी मारेगा.